Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano

Con el aumento de las horas de sol, hay quien empieza a mirar las playas con ojos impacientes. A muchos les tarda darse ese primer chapuzón que inaugure la temporada, aunque el contraste entre la toalla y las olas del Atlántico sea solo a veces apto para los más audaces.

El choque térmico, eso sí, depende bastante del arenal que se escoja, entre los que puede haber bastantes grados de diferencia. Según los datos del último verano recogidos en los puntos SIMAR frente a las principales playas coruñesas y consultados en Portus -la plataforma oficial de Puertos del Estado-, es posible descubrir algunos de los enclaves en los que el agua ha sido más cálida, y, por lo tanto, más recomendable para aquellos que busquen una transición más suave hacia la orilla este verano. Porque sí: el agua a más de 22 grados también existe en A Coruña.

1. Playa de Morouzos (Ortigueira)

La playa de Morouzos, en Ortigueira. / Turismo Xunta de Galicia

En agosto de 2025, la playa de Morouzos fue uno de los arenales que tuvo una mayor temperatura en sus aguas. En concreto, el día 21 a las 18.00 horas, cuando alcanzó los 22,49º.

Se trata de una de las playas de A Coruña con bandera azul, que cuenta con un pinar y una ocupación moderada durante la temporada alta. Es especialmente frecuentada por las familias gracias a los servicios que se han habilitado en su entorno: aparcamiento, duchas, baños y una zona de pícnic para disfrutar de una buena comida bajo el sol.

2. Playa de A Magdalena de Cabanas (Pontedeume)

La playa de A Magdalena, en Cabañas. / Concello de Cabanas

Este arenal de 1.000 metros a media hora de la ciudad de A Coruña es otra de las playas donde el agua está más caliente. El 2 de julio de 2025 alcanzó una temperatura de 21,14º, permitiendo que los bañistas gozaran de una zambullida agradable.

Al igual que en Morouzos, para alcanzar la playa hay que atravesar una zona con pinos y mesas de piedra dispuestas para las comidas al aire libre. El oleaje es tranquilo y hay parking para dejar el coche, pero el nivel de ocupación suele ser más elevado que en Ortigueira.

3. Playa de Doniños (Ferrol)

La playa de Doniños, en Ferrol, vista desde el aire. / Xurxo Lobato/ Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol

De nuevo hay que dirigirse a Ferrolterra para encontrar un arenal en el que el mar es cálido. En esta ocasión, la Playa de Doniños, un manto dorado de casi 2.000 metros de longitud que cuenta con una zona dunar y con una laguna que vale la pena ver.

Si bien dispone de bandera azul, conviene tener cuidado con las olas, ya que suelen ser fuertes. Por ello, es un buen destino para los surfistas, aunque también para cualquiera que quiera pasar la tarde tomando el sol o disfrutando de una bebida en los bares y los chiringuitos que salpican el área.

En cuanto a la temperatura, el año pasado Doniños registró una máxima de 21,07º el 29 de junio, muy cerca de la de Cabañas. El arenal tiene aparcamiento, acceso para personas con problemas de movilidad y dos entradas: la de Outeiro, en el norte, y la de Punta Penencia, al sur, en la que suele haber más sitio.

4. Playa do Vilar (Ribeira)

Atardecer en la playa do Vilar de Ribeira. / Turismo de Ribeira

Para llegar a la Playa do Vilar desde A Coruña, hay que afrontar un viaje en coche de una hora y media. Sin embargo, muchos hacen el esfuerzo con gusto, ya que se considera una de las playas más bonitas de la zona.

Tiene unos 750 metros de longitud y, según los datos de Portus, una temperatura máxima en sus aguas de 20,96º en 2025. Si uno no posee unas buenas habilidades de natación, se desaconseja internarse mucho más allá de su orilla, puesto que es un arenal abierto y tiene un fuerte oleaje que ya ha dado más de un susto.

Para el surf y el windsurf, sin embargo, el mar de este enclave es perfecto. Además, se recomienda explorar sus alrededores, donde el visitante encontrará el Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán.

5. Playa de Carnota

La playa de Carnota. / Turismo Xunta de Galicia

Si uno busca una playa amplia, en la que gozar de dunas, marismas y pájaros difíciles de ver en otros puntos de Galicia, la Playa de Carnota es un acierto asegurado. No por nada es el arenal favorito de personalidades públicas como Boris Izaguirre, que lo ha definido como "un lugar maravilloso" en el que pasar la tarde.

Se encuentra a una hora y media de A Coruña, pero sus aguas turquesas -con un máximo de 20,25º el 23 de junio de 2025- la convierten en un reclamo difícil de resistir a pesar de las distancias. No conviene perderse la desembocadura del río Valdebois en la parte norte -conocido como A Boca do Río-, desde donde se puede disfrutar de la vista del Monte Pindo.

6. Playa de A Frouxeira (Valdoviño)

Playa de A Frouxeira (Valdoviño). / Concello de Valdoviño

En la Playa de A Frouxeira, uno ya tiene que despedirse de los veinte grados en el agua. En su lugar, nos encontramos con una temperatura máxima de 19,86º el 5 de septiembre, cuando el arenal regaló a los visitantes su baño más cálido del verano.

Como tiene alrededor de tres kilómetros de longitud, se puede tomar el sol sin agobios sobre su arena fina. Es otro de los arenales imprescindibles para los amantes del surf -de hecho, ha sido escenario de varios campeonatos de este deporte-, y está cerca de un espacio protegido que entusiasmará a los aficionados a la ornitología: la Laguna de A Frouxeira.

7. Las playas de Riazor y Orzán (A Coruña)

La playa de Riazor, en A Coruña. / Casteleiro

En la ciudad de A Coruña, encontramos las playas de Riazor y el Orzán. Dos arenales contiguos que, el 23 de junio, gozaron de una temperatura de 19,8º en sus aguas.

Ambas son la elección más habitual en la urbe cuando el tiempo pone de su parte e invita a la zambullida. Desde el Concello, aconsejan confirmar la profundidad antes de meterse, ya que puede haber desniveles inesperados en el terreno.

8. Playa de Area Maior (Malpica)

La playa de Area Maior, en Malpica. / Instagram/@jj19852

Otro de los arenales que se cuela entre las playas de A Coruña donde el agua está más caliente es la de Area Maior de Malpica, con 19,35º. Se trata de una concurrida franja de arena que se recomienda visitar con marea baja, ya que su tamaño se reduce de forma considerable cuando la marea crece.

Hay rampa de acceso para personas con movilidad reducida, así como duchas y locales para tomar algo tras el baño. De hecho, y como Riazor-Orzán, la playa de Malpica está al lado del paseo marítimo, y cuenta con buenas olas en invierno para hacer surf.

9. Playa de Barrañán (Arteixo)

Vista aérea de la playa de Barrañán (Arteixo). / Turismo Xunta de Galicia

En el área que rodea la ciudad de A Coruña también hay algunas playas de aguas cálidas. Por ejemplo, la de Barrañán, en la que el oleaje se ha convertido en un atractivo irresistible para los surfistas, que disfrutaron en septiembre de una temperatura de 19,28º.

Asomados a sus más de 1.000 metros de arena blanca, hay terrazas en las que se puede disfrutar de una comida con vistas al océano y locales pensados para que los apasionados de los deportes acuáticos puedan tomarse un descanso. Eso sí, en el arenal no conviene bañarse si no es para coger olas, ya que hay zonas con fuertes resacas.

10. Playa de Baldaio (Carballo)

La playa de Baldaio, en Carballo. / Concello da Coruña

A 40 minutos de la ciudad herculina se encuentra un arenal con un máximo en 2025 similar al de Barrañán: la playa de Baldaio, de 4 kilómetros de longitud y arena dorada.

Su oleaje es continuo a lo largo del año, por lo que no es difícil ver a surfistas y aprendices probando sus aguas. Forma parte del espacio natural Razo-Baldaio, un área declarada Zona de Especial Protección para las Aves, en la que, además de tomar el sol, se puede visitar un complejo dunar, una laguna y una marisma.