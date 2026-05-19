El PP de Culleredo estrena nueva sede local
La nueva sede del Partido Popular de Culleredo, ubicada en Acea de Ama, será inaugurada este jueves con la presencia de altos cargos del partido provincial
El Partido Popular de Culleredo inaugurará este jueves, 21 de mayo, a las 20.00 horas su nueva sede local, ubicada en la confluencia de la avenida Acea de Ama con la rúa Condes de Traba.
El acto contará con la presencia del presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo; el secretario general provincial, Evaristo Ben; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el diputado autonómico Gonzalo Trenor, y la presidenta del PP de Culleredo, Izaskun García, además de afiliados y simpatizantes del partido.
Previamente, a las 18.30 horas la nueva sede acogerá una reunión comarcal del Partido Popular con la participación de representantes de grupos municipales de la formación de los ayuntamientos del área metropolitana.
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