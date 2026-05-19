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La ría de Barrañán repite como el único punto negro de Arteixo con el baño prohibido por la Xunta

El Concello adelanta que pedirá formalmente a la Edar de Bens que intensifique de manera "inmediata" los controles en la depuración

Vista de la ría de Barrañán, en Arteixo.

Vista de la ría de Barrañán, en Arteixo. / LOC

Candela F. Roldán

Arteixo

El registro de Augas de Baño de Galicia, dependiente de la Consellería de Sanidade, ha vuelto a confirmar un escenario que amenaza con convertirse en crónico en el litoral del municipio de Arteixo. La ría de Barrañán, concretamente la zona correspondiente a la desembocadura del río, figura un año más en la denominada 'Sección III' del censo autonómico, lo que se traduce en la prohibición permanente del baño para la presente temporada estival que está a punto de comenzar.

Este suspenso reiterado por la presencia de bacterias microbiológicas no es nuevo, y este nuevo informe supone enquistar un problema que viene de lejos. Hace ya cinco años, los informes sanitarios situaban a este punto concreto como el único vestigio de aguas insalubres de toda la comarca coruñesa. Ahora, Arteixo comparte esta prohibición de baño con la playa de Santa Cruz de Oleiros.

Este severo correctivo de Sanidade contrasta radicalmente con la excelente salud del resto del litoral de Arteixo. Un año más, las nueve playas de referencia del municipio cuentan con la máxima calificación sanitaria de "excelente", lo que sitúa al Ayuntamiento como un destino turístico de primera orden, excepto por este foco localizado en la ría de Barrañán, que sigue resistiéndose a los planes de saneamiento.

Intensificar controles

Respecto a las causas que impiden limpiar el expediente del río, el Concello de Arteixo ha apuntado directamente a la gestión que se realiza aguas arriba y ha señalado a la EDAR de Bens como la empresa pública responsable de gestionar la depuradora de Barrañán, que es la infraestructura que debe tratar el caudal del río. El Ejecutivo local ha anunciado que pedirá formalmente a la EDAR de Bens que "intensifique de manera inmediata sus controles en la depuración" para atajar los picos de vertidos.

El Ayuntamiento también ha querido aclarar que la ría no afecta a la playa de Barrañán, y que alcanzar el nivel cero absoluto de contaminación analítica en un río de curso abierto es una tarea "compleja" por el arrastre del propio terreno.

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Históricamente, este problema estuvo ligado a la presencia de viviendas dispersas en la cuenca fluvial que carecían de conexión a la red de saneamiento municipal y realizaban vertidos incontrolados. Un conflicto ambiental que, de hecho, llevó en su día a la oposición a convocar manifestaciones y a anunciar que trasladarían el caso de la ría de Barrañán a la Unión Europea ante la falta de soluciones definitivas.

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