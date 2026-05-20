Bergondo continuará la senda de la playa de Gandarío hasta la aldea de Moruxo

El Concello de Bergondo ha sacado a contratación por 99.851 euros la prolongación del itinerario peatonal a la playa de Gandarío. El proyecto ampliar hasta la aldea de Moruxo esta senda, que actualmente conecta el arenal con el aparcamiento.

Esta actuación fue solicitada por los vecinos a través de los presupuestos participativos y permitirá dotar a este núcleo de un acceso seguro a la playa más concurrida del municipio.

El itinerario se realizará en el margen izquierdo de la carretera municipal de Gandarío, en sentido playa. Para evitar estacionamientos indebidos que obstaculicen el paso de los peatones, el Concello prevé la colocación de bolardos. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de dos meses, a contar desde la firma de la correspondiente acta de replanteo.

Recorrido de la senda de la aldea de Moruxo a la playa de Gandarío. / LOC

El proyecto incluye también la instalación de una red de pluviales y la ampliación y sustitución de los tramos de la red de abastecimiento existentes.

Limpieza de playas

El Concello de Bergondo ultima además el concurso para adjudicar el servicio de limpieza de playas de cara a la temporada estival. El Gobierno local sacó a contratación los trabajos por 114.695 euros a principios de abril y propone su adjudicación a Recursos Naturales Forestales, la empresa que presentó la oferta más ventajosa (99.055 euros). Las otras dos aspirantes fueron Acciona Servicios Urbanos y Alvac

El contrato comprende del 15 de junio al 15 de septiembre e incluye los arenales de Gandarío, Pedrido, Regueiro y Cabana.