El Consorcio reforzará la vigilancia contra los vertidos incontrolados

El Consorcio As Mariñas ha anunciado que reforzará las labores de vigilancia y control, a través de la Brigada Cívica y la Policía Local, para evitar los vertidos incontrolados, tras constatar un repunte de estas conductas en los ocho ayuntamientos de su competencia.

Desde el entre supramunicipal recuerdan que el abandono incontrolado de residuos, además de degradar el espacio público y generar molestias entre los vecinos y vecinas, puede constituir una infracción administrativa que puede conllevar responsabilidad penal en los supuestos de mayor gravedad o cuando se produzcan daños al medio ambiente.

Este miércoles, el alcalde de Culleredo, José Ramón Riobóo, y vecinos de la localidad mantuvieron un encuentro con el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, para abordar esta problemática en los núcleos rurales del municipio.