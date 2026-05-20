Culleredo se queda solo: la Xunta confirma que será el único Concello de A Coruña sin fondos extra para el SAF

Culleredo será el único municipio de la provincia de A Coruña que se quedará exento del convenio de la Xunta y la Fegamp para la subida gradual en la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Así lo confirmó este martes la Consellería de Política Social, que explica que el plazo para inscribirse al acuerdo finalizó el 28 de abril, por lo que "lamentablemente", Gondomar, Rodeiro, Rairiz de Veiga, Entrimo y Culleredo no se beneficiarán de este incremento al ser los únicos cinco Ayuntamientos que no lo solicitaron a tiempo.

Este acuerdo supondrá un aumento significativo en la inversión del SAF, pasando de 12 a 18 euros por hora hasta el año 2028 para los 308 municipios que lo pidieron, lo que se traduce en una inyección de 500 millones de euros. El Concello de Culleredo adelanta que se plantea la vía contencioso administrativa por considerar "técnicamente" que el procedimiento de esta "pequeña" subida debe ser por defecto, de forma regular para todos los Ayuntamientos, y asegura que contactará con el resto de municipios afectados para buscar una solución.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, señala que su “única preocupación" está en el funcionamiento del servicio de dependencia y, en este sentido, indica que está "absolutamente garantizado", se aplique ahora o no la actualización de los precios. El regidor socialista subraya que la Xunta debería centrarse en financiar el 100% del servicio "como le correspondería por justicia" y no en confrontaciones técnicas.

Los Ayuntamientos tuvieron un mes de plazo para adherirse al convenio, por lo que el PP cullerdense denunció la "gravísima" situación provocada por el Ejecutivo local, al dejar pasar esta "oportunidad". Su portavoz, Izaskun García, afirmó que perder esta financiación supondrá una pérdida de 700.000 euros de fondos autonómicos.

En este sentido, el Gobierno local llama a la "total tranquilidad" porque la prestación seguirá con absoluta normalidad y reprueba la “bajeza moral” de los populares por usar una cuestión tan sensible por "mero interés electoralista".

La Fegamp pide incluir a todos los Concellos

El conflicto ha dado un giro tras la reunión de urgencia de la Comisión Ejecutiva de la Fegamp. Su presidente, Alberto Varela, anunció este martes que han contactado con Culleredo y los otros cuatro municipios afectados para buscar una solución conjunta y presionar a la Xunta para su inclusión. La Fegamp desvela que, a diferencia de otras ocasiones, la Consellería impuso por sorpresa la obligación de tramitar esta adhesión en una orden del DOG del 27 de marzo, un requisito que "ni figuraba en el acuerdo firmado con la Xunta ni antes había tenido que hacerse".

Noticias relacionadas

La Fegamp denuncia que la Consellería ignoró sus peticiones de aclaración previas y exige ahora a Política Social que flexibilice su postura. "Este acordo de mellora foi froito dunha longa e difícil negociación, como para que a mellora pactada non poida ser recibida por todos os Concellos só por non ter resolto este tema da adhesión, que nin figuraba no acordo nin antes tivera que facerse", zanjó Varela, abriendo una vía de diálogo para corregir la exclusión de Culleredo y las otras cuatro localidades que quedaron excluidas.