Diana Piñeiro insta a los concejales renunciar a cobrar por el pleno extraordinario forzado por UxC

El Concello de Cambre celebrará este jueves el pleno extraordinario forzado por UxC para pedir explicaciones al Gobierno local sobre la situación económica del Ayuntamiento, la falta de personal, la seguridad y el estado de los servicios.

La alcaldesa, Diana Piñeiro, avanzó este miércoles que pedirá a los miembros de la Corporación local que renuncien a cobrar las asistencias al entender que se trata de un "pleno baleiro de contido e sen utilidade real para a veciñanza".

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La regidora lamenta el gasto aproximado de 6.300 euros para abordar un debate "que podería celebrarse perfectamente pola vía ordinaria": "Estamos ante un espectáculo político pagado con cartos públicos", denuncia.