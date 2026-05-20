Funeraria Apóstol inaugurará la próxima semana en Iñás el primer tanatorio de Oleiros

Se ha hecho esperar, pero en cuestión de días Oleiros dejará de ser el único gran concello del área metropolitana de A Coruña que no contaba con tanatorio. El grupo Funeraria Apóstol, con tanatorios en Sada, Culleredo y Arteixo, ya cuenta con el visto bueno municipal para abrir sus nuevas instalaciones en el polígono de Iñás. La fecha marcada, el próximo 29 de mayo.

Las previsiones iniciales del grupo pasaban por poder prestar el servicio ya en el verano de 2025, pero la obtención de los permisos pertinentes primero y las cimentaciones y la climatología después, frustraron sus planes. Manuel Espasandín, su presidente, explica que el nuevo equipamiento "está pensado para ser cómodo y práctico". Todo gira en torno a un patio central dominado por una fuente que simboliza el camino de la vida flanqueada por olivos. "Es la piedra angular del complejo", reconoce.

A finales de 2025 el edificio, que cuenta con cuatro salas de velatorio, una capilla y una cafetería con acceso independiente, ya estaba finalizado. De hecho, desde la empresa aprovecharon el parón de la construcción en las fechas navideñas para avanzar en las tareas de limpieza y los últimos detalles del interior. La buena marcha y la llegada del mobiliario les invitaba a ser optimistas, pero los temporales del comienzo del año les volvieron a impedir finalizar a tiempo todos los trabajos exteriores.

Columbario exterior y crematorio

El nuevo tanatorio de Oleiros dará empleo a 4 personas que llevan más de un año formándose en otros centros del grupo. Lo que lo hará diferente a los demás, avanza, es que contará con un columbario exterior con más de 250 nichos situado en una zona ajardinada, donde las familias, si lo desean, podrán depositar las cenizas. En la mayoría de tanatorios los columbarios son interiores y en los cementerios municipales exigen estar empadronado para poder depositar las cenizas. «Aquí no habrá tantas exigencias y podrá usarlo quien quiera», concluye el directivo.

Columbario exterior en el nuevo tanatorio de Iñás, en Oleiros / Carlos Pardellas

Otro de los puntos fuertes es el crematorio, el primero de la empresa Funeraria Apóstol. Mientras que el tanatorio dará servicio a los cerca de 40.000 vecinos de la localidad, que ahora se repartían entre los tanatorios de los municipios limítrofes, el crematorio abarcará un área mayor. «Es un servicio que las familias piden bastante», explica Manuel Espasandín, que apunta que contar con un crematorio propio "nos va a dar más flexibilidad y permite prestar un mejor servicio a las familias, que ya no quieren duelos largos".

El nuevo tanatorio es un edificio moderno con un diseño minimalista en el que todo está pensado para ir de forma ágil de un espacio a otro. "En esos momentos de lo que menos ganas tienes es de que te anden mareando", señala su responsable, que cita también otras novedades que incorporan entre sus servicios, como el cargador para coches eléctricos o la digitalización de las mesas de firmas. Sobre este último punto indicó que habían pensado en hacerlo incorporando códigos QR, "pero con las innovaciones hay que tener cuidado y más en este sector, que no se presta mucho a ello"... reconoce.