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O BNG da Laracha presenta alegacións contra a macroplanta de biogás proxectada en Soandres

O grupo denuncia “graves deficiencias técnicas, ambientais e legais”

Manifestación en A Laracha contra la planta de biogás.

Manifestación en A Laracha contra la planta de biogás. / CASTELEIRO

RAC

A Laracha

O BNG da Laracha vén de rexistrar este mércores alegacións contra o proxecto da macroplanta de biogás promovida por Bioenergía A Coruña en Vista Alegre, Soandres, ao considerar que a iniciativa presenta “graves deficiencias técnicas, ambientais e legais” que xustifican a denegación da autorización ambiental integrada e da declaración de impacto ambiental favorable.

Nas alegacións, o BNG denuncia en primeiro lugar un “defecto grave de información pública”, ao non terse posto a disposición da cidadanía documentación esencial do expediente, como a memoria SANDACH ou informes sectoriais de organismos competentes, vulnerando así o dereito á participación pública efectiva.

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A formación nacionalista considera ademais que a planta é incompatible co réxime xurídico do solo rústico, tanto pola dimensión da instalación —cun tratamento previsto de 63.500 toneladas anuais— como polo incumprimento dos límites de ocupación, altura e integración paisaxística establecidos na Lei do Solo de Galicia.

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