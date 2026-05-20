O BNG da Laracha presenta alegacións contra a macroplanta de biogás proxectada en Soandres
O grupo denuncia “graves deficiencias técnicas, ambientais e legais”
O BNG da Laracha vén de rexistrar este mércores alegacións contra o proxecto da macroplanta de biogás promovida por Bioenergía A Coruña en Vista Alegre, Soandres, ao considerar que a iniciativa presenta “graves deficiencias técnicas, ambientais e legais” que xustifican a denegación da autorización ambiental integrada e da declaración de impacto ambiental favorable.
Nas alegacións, o BNG denuncia en primeiro lugar un “defecto grave de información pública”, ao non terse posto a disposición da cidadanía documentación esencial do expediente, como a memoria SANDACH ou informes sectoriais de organismos competentes, vulnerando así o dereito á participación pública efectiva.
A formación nacionalista considera ademais que a planta é incompatible co réxime xurídico do solo rústico, tanto pola dimensión da instalación —cun tratamento previsto de 63.500 toneladas anuais— como polo incumprimento dos límites de ocupación, altura e integración paisaxística establecidos na Lei do Solo de Galicia.
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