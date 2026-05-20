Oleiros acuerda declarar núcleo rural el ámbito de O Río para evitar su urbanización

El Pleno del Concello de Oleiros ha aprobado inicialmente este miércoles la modificación puntual del plan general para hacer una nueva delimitación del núcleo de O Río, en la parroquia de Santa María. El sector, denominado SUD-22, figura clasificado como suelo urbanizable en el PGOM vigente, pero el "alto grado de consolidación edificatoria" y la "escasa viabilidad" para su desarrollo en los términos previstos en el planteamiento han motivado su recalificación para considerarlo como núcleo rural.

El ámbito comprende 29 fincas, 17 de las cuales están edificadas, que suman una superficie de 28.735 metros cuadrados. El informe técnico elaborado a petición del Concello señala que la existencia de viviendas hace inviable la reparcelación posterior y que al convertir todo en núcleo rural se logra dar «viabilidad técnica y jurídica» al ámbito y se reconoce su «realidad» como un área con acceso a la vía pública y dotada "con todos os servizos urbanos", recordó el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, durante el pleno.

La oposición respaldó por unanimidad la modificación planteada, que inicia ahora un camino de dos meses de información pública y que requerirá de los pertinentes informes sectoriales. Así desde las filas del PP consideraron este cambio como un "reconocimiento obligado" para los vecinos afectados "después de muchos años en el limbo". El PSOE también respaldó la propuesta, sugiriendo que cambios similares "se podrían llevar a cabo en otros lugares" (en alusión a su propuesta de convertir en zona verde los terrenos de A Xesteira), "pero falta voluntad política", lamento. Por su parte, el BNG votó a favor pero exigió "unha reflexión crítica" al modelo urbanístico del municipio.

Pleno extraordinario

Este fue el principal acuerdo de un pleno ordinario adelantado, ya que normalmente se celebran el último jueves del mes, que se hizo coincidir con el extraordinario forzado por el PP y el PSOE tras la suspensión del pleno del pasado mes de abril. Más movido fue el extraordinario, en el que Gobierno local y oposición se cruzaron reproches y descalificaciones y ninguna de las partes sacó nada en limpio.

El alcalde, Ángel García Seoane, esperó a que acabasen las intervenciones de los grupos para señalar que, como apuntaba el informe del secretario municipal, "non procedía convocar este pleno e aínda así o convoquei". Con todo, eludió responder a las preguntas sobre las retribuciones, cargos de confianza y "outras tonterías que non están relacionadas cos asuntos do Pleno", indicó.

Los grupos que forzaron la convocatoria, PP y PSOE, recordaron al regidor oleirense que "debate político no significa confrontación". La portavoz popular, Dolores Silva, lamentó que desde el Gobierno local intente "silenciarnos por decreto", limitando las mociones, o recortando turnos de palabra "retorciendo el reglamento". Aprovechó también para reclamar una vez más la constitución de la Junta de Portavoces, "un fantasma que nadie ha visto".

El PSOE, por su parte, fue más duro y denunció la actitud "caciquil y dictatorial" del alcalde, "que maneja el Concello como una autocracia". El BNG tiró de reglamento y recordó que la convocatoria extraordinaria de hoy responde a que al alcalde "non lle petou convocar o pleno ordinario de abril". Su concejal, Iván Roca, también reprochó al regidor que utilice un medio público como Vivir en Oleiros para calificar de "alimañas" a su formación y le exigió "que non siga por ese carreiro". "Non teño nada contra o BNG, pero non perdono que intentaran acabar conmigo", le respondió García Seoane.