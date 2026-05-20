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El PSOE de Arteixo acusa al Concello de "meter no caixón" las ordenanzas de ruido y terrazas

El grupo critica que el Ejecutivo local no cumpla sus "promesas", especialmente cuando está a punto de iniciarse la temporada estival

Medición con un sonómetro.

Medición con un sonómetro. / LOC

RAC

Arteixo

El PSOE de Arteixo denunció en el último pleno municipal la "incapacidade" del Concello para gestionar y regular la convivencia ciudadana. Los socialistas critican que, a punto de iniciarse la temporada estival, el Ejecutivo local no haya puesto en marcha la ordenanza de terrazas, lo cual provoca una "inseguridade total" entre los vecinos.

El grupo afirma que, teniendo un presupuesto de 70 millones de euros, no entiende que el alcalde, Carlos Calvelo, sea "incapaz de tomar decisións valentes por medo a desgastarse politicamente".

Los socialistas acusan al Concello de Arteixo de cobardía política: "Trouxeron dous textos e logo decidiron metelos nun caixón por medo a molestar", afirman, dejando el sector y a los residentes en un "limbo legal" que, en palabras del grupo, daña la mobilidad y el descanso.

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A mayores, el PSOE también puso el foco en el incumplimiento de los plazos con la ordenanza de ruidos al recordar que el septiembre de 2025, el concejal de Urbanismo se comprometió en el pleno a presentar un texto "como moi tarde en novembro" del año pasado.

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