Veciños da Obra denuncia el retraso de casi medio año en el pago de subvenciones

La Asociación de Veciños da Obra denuncia el "asfixiante retraso" que sufren las asociaciones culturales de Sada en el cobro de las subvenciones municipales. El colectivo exige a la concejalía de Cultura "la misma celeridad, eficacia y entusiasmo que demuestra a la hora de contratar y anunciar las fiestas de este año" y advierte de que el pago de estas ayudas es "vital para el tejido asociativo local".

La asociación alerta de que llevan ya casi medio año de retraso sin percibir la ayuda municipal. "Esta situación contrasta radicalmente con la gestión del ejercicio anterior, cuando en el mes de febrero el Ayuntamiento ya había liquidado el pago de estas subvenciones", lamentan.