Aena incorpora más de 2.000 viviendas al Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de A Coruña
Los propietarios podrán solicitar insonorización
Aena ha sumado 2.396 viviendas al Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de A Coruña, elevando a 4.279 los inmuebles con derecho a solicitar insonorización si cumplen los requisitos: tener uso residencial y fecha de construcción previa al 20 de abril de 2024. Así se informó en la Comisión de Seguimiento Ambiental, con presencia de la Xunta, Oleiros y Culleredo.
Hasta la fecha, 889 viviendas ya han completado las mejoras y 89 están en ejecución. Además, Aena anunció la implantación de un Sistema de Monitorado de Ruido para medir y asociar de forma continua el impacto acústico de las aeronaves. Los interesados pueden resolver dudas o tramitar solicitudes a través de la Oficina de Gestión (91 590 31 70 o oficina.paa@ineco.com), que ofrece asistencia a los afectados.
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