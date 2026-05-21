Carral impulsará la hostelería local con la nueva ruta gastronómica 'Entre migas e tostas'
Se trata de la primera iniciativa de estas características y cuenta ya con más de una decena de negocios participantes
Carral pondrá en marcha el próximo mes de junio Entre migas e tostas, una nueva iniciativa gastronómica destinada a promocionar el tejido hostelero local y poner en valor uno de los productos más emblemáticos del municipio: el pan de Carral.
La concejala de Comercio, Isabel López, destacó que el objetivo del programa es continuar apoyando al sector hostelero mediante propuestas que ayuden a dinamizar la actividad económica y atraer público. “Tal e como xa facemos co concurso Tapeando Carral, queremos seguir traballando na posta en marcha de programas que impulsen e dean a coñecer o bo facer do noso tecido hostaleiro apostando, para iso, por un produto 100% local como é o pan de Carral”, señaló.
Por el momento, la iniciativa cuenta ya con más de una decena de establecimientos adheridos. La ruta gastronómica se celebrará el sábado 6 y el domingo 7 de junio, jornadas durante las que vecinos y visitantes podrán recorrer los locales participantes y degustar distintas propuestas elaboradas con el pan de Carral como ingrediente principal. Cada consumición tendrá un precio único de 5 euros, incluyendo la tosta y la bebida.
Los responsables de los establecimientos interesados en participar pueden ponerse en contacto con el Concello de Carral a través del teléfono 981 613 520 y preguntar por la técnico de Educación.
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