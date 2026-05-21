Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo tramo del paseo marítimoCaravana a ValladolidTaxistas responden a los VTCCondiciones para el Parque de OzaAlianza de pacientes
instagramlinkedin

Las "dino-lechugas" de Luis conquistan Coirós: "¿El secreto? Regar mucho y abonar bien la tierra"

Tras dedicarse toda la vida a la construcción, Luis Boado disfruta de un feliz retiro en su huerto de Coirós. Este vecino de 78 años se ha hecho popular en el municipio por sus hortalizas, que reparte entre allegados y vecinos. Especialmente, por las dino-lechugas, como las han bautizado cariñosamente en la zona por sus dimensiones "prehistóricas"

Luis Boado posa con una de sus lechugas.

Luis Boado posa con una de sus lechugas. / LOC

Antares Pérez

Coirós

Luis Boado trabajó toda la vida en la construcción y ahora, en su más que merecido retiro, ha cambiado el flexómetro y las escuadras por azadas y rastrillos para cultivar en su jardín unas hortalizas que, por su tamaño, ya son conocidas en Coirós como las "'dino-lechugas". Este vecino de 78 años preparó repartió este miércoles entre sus allegados y vecinos la primera remesa, 25 lechugas de "dimensiones prehistóricas", en palabras de uno de los agraciados con este regalo recién salido de la huerta.

"Está muy bien de salud y le encanta trabajar en el huerto", cuenta su hija, Paula, hostelera en A Coruña, al igual que su hermano, responsable del popular restaurante de Coirós El Caserío de Tión, que recibió ayer un cargamento de siete lechugones recién cortados. "¿El secreto de las dino-lechugas?: "Regar mucho, abonar bien la tierra y nada de químicos. Es todo muy natural", resume su hija.

Noticias relacionadas

En su bancal, en la actualidad desbordado con hasta 200 dino-lechugas, Luis cultiva todo tipo de hortalizas que reparte entre familiares, amigos y vecinos. El Concello de Coirós se hizo ayer eco de la espectacular cosecha de este vecino, un "producto km 0 auténtico, ecológico y con un sabor inigualable". Su historia, destaca el Consistorio, es "el reflejo de una jubilación activa, del amor por la agricultura tradicional y de cómo el saber de toda una vida puede transformar un pequeño huerto familiar en una fuente de asombro y felicidad compartida".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El oasis de carne a la brasa oculto en Oleiros: así es la terraza del mejor parrillero de Galicia
  2. Las 10 playas de A Coruña con el agua más cálida para huir del frío del Atlántico este verano
  3. La Autoridad Portuaria de Ferrol deberá indemnizar al alcalde de Miño por 'degradarlo' profesionalmente
  4. Arde por completo de madrugada el restaurante Caballos km0 de Sada
  5. Oleiros se queda sin casetas para los socorristas en las playas de Mera, Espiñeiro y Naval
  6. García Seoane continúa con los derribos y pone en el punto de mira un edificio en ruinas de O Carballo
  7. El vecino de A Barcala al frente de la lucha por convertir bajos vacíos en vivienda: 'La urbanización va a tener un cambio brutal
  8. Fallece un motorista de 41 años en Sada tras chocar contra una furgoneta

Las "dino-lechugas" de Luis conquistan Coirós: "¿El secreto? Regar mucho y abonar bien la tierra"

Las "dino-lechugas" de Luis conquistan Coirós: "¿El secreto? Regar mucho y abonar bien la tierra"

Miño destinará más de 300.000 euros a cubrir la pista de Perbes

Miño destinará más de 300.000 euros a cubrir la pista de Perbes

El entorno del área comercial de Os Regos contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal

El entorno del área comercial de Os Regos contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal

Aena incorpora más de 2.000 viviendas al Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de A Coruña

Aena incorpora más de 2.000 viviendas al Plan de Aislamiento Acústico del Aeropuerto de A Coruña

Carral impulsará la hostelería local con la nueva ruta gastronómica 'Entre migas e tostas'

Carral impulsará la hostelería local con la nueva ruta gastronómica 'Entre migas e tostas'

El PSOE alerta de la "degradación" de Meicende por la presencia de armas y drogas en los parques

El PSOE alerta de la "degradación" de Meicende por la presencia de armas y drogas en los parques

La Diputación invertirá 325.600 euros en la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Betanzos

La Diputación invertirá 325.600 euros en la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Betanzos

La Fundación CIEC, pasarela de un desfile de los comerciantes de Betanzos

La Fundación CIEC, pasarela de un desfile de los comerciantes de Betanzos
Tracking Pixel Contents