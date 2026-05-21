Las "dino-lechugas" de Luis conquistan Coirós: "¿El secreto? Regar mucho y abonar bien la tierra"
Tras dedicarse toda la vida a la construcción, Luis Boado disfruta de un feliz retiro en su huerto de Coirós. Este vecino de 78 años se ha hecho popular en el municipio por sus hortalizas, que reparte entre allegados y vecinos. Especialmente, por las dino-lechugas, como las han bautizado cariñosamente en la zona por sus dimensiones "prehistóricas"
Luis Boado trabajó toda la vida en la construcción y ahora, en su más que merecido retiro, ha cambiado el flexómetro y las escuadras por azadas y rastrillos para cultivar en su jardín unas hortalizas que, por su tamaño, ya son conocidas en Coirós como las "'dino-lechugas". Este vecino de 78 años preparó repartió este miércoles entre sus allegados y vecinos la primera remesa, 25 lechugas de "dimensiones prehistóricas", en palabras de uno de los agraciados con este regalo recién salido de la huerta.
"Está muy bien de salud y le encanta trabajar en el huerto", cuenta su hija, Paula, hostelera en A Coruña, al igual que su hermano, responsable del popular restaurante de Coirós El Caserío de Tión, que recibió ayer un cargamento de siete lechugones recién cortados. "¿El secreto de las dino-lechugas?: "Regar mucho, abonar bien la tierra y nada de químicos. Es todo muy natural", resume su hija.
En su bancal, en la actualidad desbordado con hasta 200 dino-lechugas, Luis cultiva todo tipo de hortalizas que reparte entre familiares, amigos y vecinos. El Concello de Coirós se hizo ayer eco de la espectacular cosecha de este vecino, un "producto km 0 auténtico, ecológico y con un sabor inigualable". Su historia, destaca el Consistorio, es "el reflejo de una jubilación activa, del amor por la agricultura tradicional y de cómo el saber de toda una vida puede transformar un pequeño huerto familiar en una fuente de asombro y felicidad compartida".
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