Las "dino-lechugas" de Luis conquistan Coirós: "¿El secreto? Regar mucho y abonar bien la tierra"

Luis Boado trabajó toda la vida en la construcción y ahora, en su más que merecido retiro, ha cambiado el flexómetro y las escuadras por azadas y rastrillos para cultivar en su jardín unas hortalizas que, por su tamaño, ya son conocidas en Coirós como las "'dino-lechugas". Este vecino de 78 años preparó repartió este miércoles entre sus allegados y vecinos la primera remesa, 25 lechugas de "dimensiones prehistóricas", en palabras de uno de los agraciados con este regalo recién salido de la huerta.

"Está muy bien de salud y le encanta trabajar en el huerto", cuenta su hija, Paula, hostelera en A Coruña, al igual que su hermano, responsable del popular restaurante de Coirós El Caserío de Tión, que recibió ayer un cargamento de siete lechugones recién cortados. "¿El secreto de las dino-lechugas?: "Regar mucho, abonar bien la tierra y nada de químicos. Es todo muy natural", resume su hija.

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En su bancal, en la actualidad desbordado con hasta 200 dino-lechugas, Luis cultiva todo tipo de hortalizas que reparte entre familiares, amigos y vecinos. El Concello de Coirós se hizo ayer eco de la espectacular cosecha de este vecino, un "producto km 0 auténtico, ecológico y con un sabor inigualable". Su historia, destaca el Consistorio, es "el reflejo de una jubilación activa, del amor por la agricultura tradicional y de cómo el saber de toda una vida puede transformar un pequeño huerto familiar en una fuente de asombro y felicidad compartida".