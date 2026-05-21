La Diputación invertirá 325.600 euros en la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil de Betanzos
El proyecto incluye la sustitución de la cubierta, la reparación de las humedades de las viviendas y la impermeabilización de los patios interiores
La Diputación invertirá 325.635 euros en la rehabilitación de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Betanzos, una actuación que se desarrollará a través de un convenio de colaboración entra la institución provincial y la Secretaría de Estado de Seguridad.
El acuerdo tiene por objeto financiar las obras de mejora del cuartel brigantino, que presenta problemas de humedades y filtraciones de agua en varias dependencias, derivados principalmente del mal estado de la cubierta y de diferentes patologías constructivas del edificio. El proyecto incluye la sustitución de la cubierta, la reparación de las humedades del interior de las viviendas, la impermeabilización de los patios interiores y el cambio del cierre perimetral de la parcela. También se realizarán mejoras en falsos techos, carpinterías y pavimentos.
"Esta colaboración coa Dirección Xeral da Garda Civil permite dotar de mellores condicións a un cuartel que presta servizo non só á veciñanza de Betanzos, senón a boa parte da comarca", destaca el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.
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