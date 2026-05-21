El festival Rock in Cambre 2026 incorpora a Biznaga a su cartel
El festival se celebrará los días 25 y 26 de septiembre, recuperando el formato de dos jornadas de conciertos
El Rock in Cambre continúa dando forma al cartel de su edición de 2026. La organización ha anunciado la incorporación de Biznaga, una de las formaciones "más sólidas y destacadas de la nueva escena estatal, convertida hoy en referente para toda una generación vinculada al rock y al punk contemporáneo·, tal y como indica el propio Concello. El festival, que acumula más de 30 años de historia a sus espaldas, se celebrará los días 25 y 26 de septiembre, manteniendo el cambio de fechas que ya inició el pasado año para esquivar la saturación de festivales veraniegos en Galicia.
Con este fichaje, el certamen cambrés —que mantiene intacto su carácter de evento gratuito y abierto— refuerza su apuesta por conectar con el público joven sin perder "el mismo espíritu rockero" de siempre. Biznaga llegará a Cambre avalada por un gran éxito cosechado tras el reconocimiento en los Premios MIN 2025 (donde se alzaron con los galardones a Mejor Artista, Mejor Disco de Rock y Mejor Portada) y el Premio de la Academia de la Música al Mejor Disco de Rock.
Un cartel transversal y apoyo al talento local
La banda madrileña compartirá escenario con el otro gran plato fuerte ya confirmado de esta edición: Boikot. El emblemático grupo de punk-rock estatal saldará una deuda histórica con el festival, al que acude por primera vez y en un momento dulce de su carrera tras lanzar los primeros adelantos de su próximo trabajo discográfico, No les interesa.
Una de las grandes novedades de este 2026 será la recuperación del formato de dos días completos de música, una ampliación que el Ayuntamiento aprovechará para potenciar el producto de proximidad. De este modo, el cartel reservará espacio para cinco bandas locales de la zona, blindando así una de las ideas fundacionales del certamen: servir como escaparate y plataforma de impulso para los artistas de la comarca. La organización ha avanzado que durante las próximas semanas se seguirán desvelando nuevos nombres y detalles a través de los canales oficiales del Rock in Cambre.
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