La Fundación CIEC, pasarela de un desfile de los comerciantes de Betanzos

Casa Núñez, sede de la Fundación CIEC, acogerá este sábado 23 de mayo un desfile organizado por la asociación de comerciantes de Betanzos (Acebe). Veinte negocios participarán en este evento, que incluirá música en directo, danza y una retrospectiva de la evolución del vestido de novia.

Una treintena de modelos no profesionales, vecinos y vecinas de Betanzos y de los municipios del entorno que desfilarán con propuestas de baño, homewear, casual, ropa de trabajo, gafas y moda de ceremonia. El desfile terminará con un pase especial del diseñador Manuel Amado, que presentará una retrospectiva de la evolución del traje de novia con vestidos cedidos por Deive y Coure y con dos creaciones propias.

Noticias relacionadas

Los negocios que participarán en el desfile son Lencería Alicia, El Cantón Ropa Interior, Marán, Alecrín, Bicos, Chocolat, Distrito Palmeras, Graf, Cuore Novia y Fiesta, Miraquélinda y Confecciones Chela. Las ópticas Tábora, Brigantium y Selgas aportarán las gafas que lucirán los y las modelos y el peinado y maquillaje correrá a cargo de Color's Peluquería Saludable, Peluquería Onda y Beatriz 13. La Escuela de Baile Salsa Nova actuará entre pases y cerrará el desfile Musicalmente Eventos.