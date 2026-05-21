Miño destinará más de 300.000 euros a cubrir la pista de Perbes
El Concello de Miño ha aprobado el proyecto para instalar una cubierta en la pista polideportiva de Vilanova-Perbes. La actuación cuenta con un presupuesto de 345.809 euros y está financiada por la Diputación.
El Gobierno local explica que el objetivo de esta obra es "modernizar las instalaciones y proteger el recinto de las inclemencias meteorológicas, garantizando su uso durante todo el año".
El proyecto recoge la instalación de una estructura metálica formada por pórticos de acero que cubrirá la totalidad de la pista. Sobre esta estructura se colocará una cubierta curva que alcanzará una altura en los pilares de 6,55 metros.
La actuación se completará con la renovación del alumbrado, el arreglo del pavimento y la aplicación de un nuevo revestimiento a base de resinas acrílicas de color verde, apto para la práctica del tenis y otros deportes.
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