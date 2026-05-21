La nueva campaña arqueológica en Montes Claros revoluciona la historia del castro: "Hemos encontrado hallazgos muy sorprendentes"
Las excavaciones en el yacimiento de A Laracha han destapado un segundo foso arqueológico y una posible necrópolis previa a la época romana
El Castro de Montes Claros, un imponente recinto fortificado de 4,5 hectáreas de titularidad municipal en A Laracha, ha vuelto a demostrar por qué es un referente patrimonial en la comarca. Tras concluir los trabajos de excavación de la sexta campaña arqueológica en el enclave, una intervención de tres semanas de duración que ha arrojado resultados preliminares "sorprendentes y emocionantes", en palabras de su directora, la arqueóloga Puri Soto.
La gran sorpresa de esta edición ha sido el descubrimiento de un segundo foso defensivo concéntrico que protegía la entrada este. Este hallazgo confirma que el poblado de la Edad de Hierro contaba con un sistema de protección sumamente complejo. "Nos parece un acto de fundación bastante antiguo. Estos fosos pueden corresponder con una fase inicial y vamos a contrastar los datos con el CSIC para adentrarnos en la época de la fundación de los castros", explica la directora.
Otro de los puntos clave ha sido la excavación del gran camino empedrado de acceso, cuya entrada monumental presenta un estado de conservación "impresionante". Los arqueólogos han constatado que la vía de piedra continúa descendiendo hacia Vilaño Vello, coincidiendo con el topónimo tradicional de la zona: As Calzadas.
Halladas nuevas fosas funerarias que podrían datar del siglo IV a. C.
Sin embargo, el giro más radical de la campaña se ha producido en el área funeraria. Hasta ahora, el interés se centraba en una edificación comunitaria que albergaba dos inhumaciones paleocristianas o tardorromanas. Al ampliar el radio de excavación, el equipo descubrió nuevas fosas con cerámicas que podrían datar del siglo IV antes de Cristo. Esto abre la hipótesis de que el edificio ya funcionaba como necrópolis siglos antes de lo previsto. Entre los nuevos hallazgos destaca un ajuar con una cuenta de collar que, por lógica arqueológica, podría apuntar a un enterramiento femenino.
Tras finalizar las tres semanas de campo, en las que han trabajado siete profesionales, la actividad no se detiene. Un equipo se ha trasladado al centro social de Vilaño, un espacio cedido por el Concello para procesar y catalogar la rica cantidad de material cerámico recuperado, mientras otro grupo inicia las tareas de restauración y consolidación sobre el propio terreno del castro.
Para dar a conocer estos importantes avances a la ciudadanía, el departamento de Turismo de A Laracha mantiene abierta la convocatoria para la última ruta guiada de la temporada primaveral, que se celebrará el sábado 30 de mayo a las 11.00 horas. Las personas interesadas en asistir a esta visita, guiada por la propia Puri Soto, pueden inscribirse de forma gratuita llamando al teléfono 676 963 062 o enviando un correo electrónico a turismo@alaracha.gal.
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