Periferia Centro, el rap de Cambre y Culleredo que se escribe en las paradas de autobús: "No hace falta irse a Madrid para hacer música"

El viaje en autobús por el área metropolitana y el casco urbano de A Coruña suele ser, para la mayoría, un trámite diario monótono. Para los integrantes de Periferia Centro, sin embargo, ese trayecto representa su mayor laboratorio creativo. Este colectivo musical, formado por Tadeo y Uxío, vecinos de Culleredo conocidos como Joven Tensa y Bobby Drake respectivamente, junto a Brais, alias Kid Fisto, natural de Cambre, ha convertido el paisaje de las líneas metropolitanas en la piedra angular de su propuesta artística. Su propio logotipo, un guiño cromático a los autobuses urbanos de A Coruña, es toda una declaración de intenciones.

El proyecto nació oficialmente en 2024 cuando Tadeo y Uxío, amigos desde el instituto, preparaban un EP y buscaron una marca común que los definiese. "Somos chavales de la periferia, que siempre nos estamos moviendo de un lado para otro", explican los jóvenes. En 2025 se sumó Brais, el primo de Uxío, consolidando un trío cuyas primeras rimas compartidas se remontan a los 15 años.

A diferencia de otros artistas que emigran a Madrid o Barcelona en busca de oportunidades en la industria, Periferia Centro ha decidido plantar bandera en sus municipios de origen. Aunque reconocen que vivir en Galicia supone un "freno" en algunos aspectos, los coruñeses utilizan esa realidad como combustible. "Es un motor y una motivación porque queremos romper eso y demostrar que lo podemos hacer desde aquí; no hace falta irse a Madrid para tener una buena obra. Representar lo local es lo que más nos define", reivindican.

Amor a la música, odio al capital

Esa honestidad se traslada a unas letras que huyen de los clichés comerciales para conectar con las preocupaciones de su generación. "Escribimos de que trabajar es una mierda, de que queremos escapar de esta rueda capitalista en la que vivimos y de las mierdas de la vida en general, pero también del amor en todas sus formas. Nuestro lema es: amor a la música, odio al capital", confiesan. Aunque el rap no tiene sus raíces en Galicia, el grupo moldea sus bases musicales para crear "paisajes sonoros que evoquen al mar y al clima de aquí", convencidos de que el "sonido coruñés" es perfectamente exportable al resto del mundo.

Para Uxío, vecino de Tarrío, en Culleredo, las deficiencias del transporte público se convirtieron paradójicamente en un aliado para la composición: "Los buses aquí son una mierda, y si pierdes uno, no hay otro hasta una hora después. Así que algo hay que hacer. Mi espacio creativo no ha sido mi casa ni un estudio, ha sido un autobús". Brais coincide en esa mística del viaje: "Las mejores letras salen en el bus”, añade. Los integrantes de Periferia Centro hacen una asociación automática de ver a Eminem en '8 Millas' escribiendo, en palabras del grupo, “una esencia muy rapera".

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Tras las buenas sensaciones de su primer EP, Atlántico, y curtirse en escenarios locales como las fiestas de Fonteculler, el Barrio de las Flores o As Xuvias, el grupo se encuentra en pleno proceso de profesionalización. Actualmente centran sus esfuerzos en los lanzamientos visuales del proyecto Inspirational Money Making Music, tras haber publicado entregas en febrero y abril, esta última bajo el título de Acelerones. Con los videoclips como herramienta para mostrar la arquitectura y el entorno de su zona, los jóvenes de Cambre y Culleredo ya fijan la mirada en su próximo gran objetivo: trabajar en su primer álbum de larga duración para poder girar por todo el país.