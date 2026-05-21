El pleno extraordinario de Cambre deriva en un duro cruce de acusaciones sobre la parálisis municipal y se cierra sin acuerdos

La sesión extraordinaria convocada este jueves por Unión por Cambre (UxC) para exigir explicaciones sobre la situación económica y la falta de personal se convirtió en un escenario de confrontación política que no logró llegar a ningún puerto. Lejos de acercar posturas, el pleno evidenció una profunda división, culminando con un ambiente de gran crispación entre los distintos grupos, y que derivó en el abandono de los concejales de UxC antes de iniciar el segundo punto del día.

La exalcaldesa y actual portavoz de UxC, María Pan, abrió la sesión cuestionando la gestión de los contratos municipales, el estado de las licencias urbanísticas y la falta de personal en departamentos críticos como Servicios Sociales. Pan tildó la situación actual de "colapso" y criticó duramente la falta de respuestas a las dudas planteadas por su grupo.

La portavoz de UxC reprochó a la alcaldesa, Diana Piñeiro, la falta de acción en áreas fundamentales, denunciando que el Gobierno local se limita a mover trabajadores de un departamento a otro sin reforzar ninguna área al 100% de su capacidad. También puso el foco en Servicios Sociales, alertando sobre la precariedad ante el elevado número de bajas, y cuestionó la situación de la Policía Local, criticando que, tras la marcha de agentes, el Concello dependa de convenios para eventos extraordinarios sin garantizar una presencia diaria efectiva.

Diana Piñeiro rechazó las críticas calificando el pleno de "circo" y "espectáculo" pagado con dinero público, cifrando el coste de la sesión en 6.300 euros. La regidora centró su intervención en denunciar la "nefasta xestión" llevada a cabo por UxC los últimos 10 años, asegurando que su equipo se encontró con un Concello sin listas de sustitución, con contratos caducados y plagado de irregularidades administrativas, e insistió en que su prioridad actual es estabilizar la institución. "Vostedes non tiñan xestión, só circo, mentiras e Facebook. Un Goberno que ten solucións goberna, non se vai", añadió la popular.

Urbanismo y enseñanza

El urbanismo fue otro de los caballos de batalla de la portavoz de UxC, que lamentó que, pese a tener el Plan general aprobado, no se haya avanzado nada en los últimos tres meses. Pan denunció el atasco administrativo que sufren los vecinos, y reprochó la falta de compromiso con la enseñanza pública, asegurando que, pese a las reuniones mantenidas en octubre para abordar obras en los centros educativos, no se ha ejecutado ninguna actuación. En el plano económico, Pan acusó al Gobierno de ocultar información, asegurando que no se ha facilitado la liquidación de 2025 ni el presupuesto de 2026, y cifró la deuda actual en 7 millones de euros.

El PSOE y el BNG, aunque críticos con la forma en que se planteó el pleno, coincidieron en denunciar la falta de diálogo del actual Ejecutivo local. Desde el PSOE reprocharon al Gobierno local que no se habría llegado a este punto si se hubieran respondido las preguntas en tiempo y forma, mientras que el BNG lamentó que la sesión fuera un "fracaso absoluto" que no aporta soluciones tangibles a los vecinos.

Presupuestos, "a punto" de presentarse

El concejal de Facenda, Rubén Vázquez, adelantó que los presupuestos de 2026 están "a punto" de presentarse, incluyendo un incremento del 12% en las partidas destinadas a las asociaciones, una medida muy esperada por los más de 40 colectivos locales, que llevan años de retrasos en los pagos.

Noticias relacionadas

Asimismo, la alcaldesa desgranó las dificultades para cubrir plazas vacantes, señalando que se están tramitando nuevas contrataciones para técnicos y personal de servicios sociales, al tiempo que se trabaja en la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). En cuanto a la seguridad, el Ejecutivo local defendió la incorporación de nuevos agentes de Policía Local y la puesta en marcha de protocolos de prevención de riesgos y acoso. Piñeiro defiende que está "limpiando" la gestión municipal y desmantelando irregularidades, aunque la oposición insiste en que el Gobierno actual carece de "rumbo y capacidad de respuesta".