El PP de Culleredo inaugura nueva sede
El acto de inauguración contó con el respaldo del presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo
El PP de Culleredo estrenó este jueves su nueva sede en Acea de Ama, un espacio concebido como un lugar "vivo, útil y abierto al servicio de los ciudadanos". El objetivo de los populares es seguir reforzando su proyecto y consolidarse como la alternativa real de gobierno de cara a las municipales de 2027. Antes del estreno, las instalaciones acogieron una reunión comarcal con portavoces de A Coruña, Arteixo, Oleiros, Cambre, Carral y Cerceda para coordinar políticas territoriales.
El acto de inauguración contó con el respaldo del presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, quien destacó el liderazgo de la presidenta local, Izaskun García, definiéndola como una candidata "cercana, trabajadora y comprometida".
Calvo vinculó esta apertura a la nueva etapa de unidad abierta tras el congreso de febrero. Por su parte, Izaskun García reivindicó que la sede será un punto permanente de atención vecinal: "Esta es la casa de todos los vecinos que creen que Culleredo merece un gobierno que de verdad funcione e ilusione".
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