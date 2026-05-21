El PSOE alerta de la "degradación" de Meicende por la presencia de armas y drogas en los parques

El PSOE de Arteixo alerta de la grave "degradación" y el aumento de la inseguridad en Meicende, denunciando la aparición de navajas en parques infantiles —como el de la calle Valladolid— y nuevos puntos de consumo de drogas que llenan de jeringuillas la Travesía de Meicende.

El portavoz socialista, Martín Seco, censura la "pasividad" del Gobierno local del PP y de la Xunta, a los que exige salir de su letargo. El PSOE reclama un plan de choque policial urgente y critica que la rehabilitación integral del barrio del Petón, aprobada en 2025, siga estancada tras más de un año sin abrir la oficina de gestión. "Los vecinos tienen derecho a que sus hijos jueguen en los parques sin miedo", concluye Martín Seco.