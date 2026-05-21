Tres heridos tras una colisión entre un coche y un camión en la A-6 a la altura de Aranga

Tres hombres resultaron heridos esta tarde en un grave accidente en la A-6 a su paso por Aranga.

Según informan los efectivos desplazados al punto, el accidente se produjo alrededor de las 18.30 horas, cuando un coche intentó adelantar a un camión. Por motivos que se desconocen, el vehículo chocó con la parte trasera del tráiler y, a consecuencia del impacto, dio varias vueltas de campana y acabó impactando contra la mediana.

Los bomberos del parque comarcal de Betanzos excarcelaron al ocupante y su acompañante, que quedaron atrapados en el interior del vehículo. Un tercer ocupante pudo salir por su propio pie.

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Los tres han sido evacuados al hospital. Su pronóstico es reservado.