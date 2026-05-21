El entorno del área comercial de Os Regos, en Oleiros, contará con zonas verdes, carril bici, zona de juegos y una barrera vegetal

La nueva urbanización de Os Regos, en la que está previsto un importante desarrollo comercial, sigue dando pasos para su materialización. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta acaba de someter a información pública para su evaluación el documento ambiental del proyecto de urbanización del SUD-19, en el que los promotores del ámbito incluyen como novedades un carril bici, zonas de juegos y calistenia y una barrera vegetal para reducir el impacto visual del ámbito.

El proyecto de urbanización se redactó en diciembre de 2025, mientras que en enero no se dio luz verde al proyecto de compensación, en el que los propietarios del suelo concretaron el reparto de las parcelas. Ahora la tramitación administrativa suma un nuevo hito con el documento ambiental del proyecto de urbanización, que hace referencia a las infraestructuras comunes del desarrollo, que queda dividido en dos manzanas. El texto, eso sí, no hace referencia a la parte comercial que ocupa cada una de las manzanas, ya que se tramita en un proyecto aparte, pero sí que tienen en cuenta su integración en la urbanización.

Esa integración se hará a través de una plataforma a distintos niveles, con una pendiente que se suaviza hacia el interior de la parcela. Las diferencias de cota se salvarán con muretes decorativos que en ningún caso superarán los 1,20 metros de altura. También para reducir el impacto visual de las futuras instalaciones comerciales está previsto crear una barrera vegetal formada por dos hileras de árboles y arbustos en los frentes que dan a las avenidas de Francisca Herrera e Isaac Díaz Pardo.

Nuevos viales

En cuanto a los viales, además de una calle de un único sentido y con velocidad limitada a 30 Km/h. que atraviesa el ámbito de oeste a este, la mayor transformación se producirá en la rúa Os Regos, que se prolongará hasta la rúa Morriña, y ambas serán ampliadas. Un tercer vial de nueva creación sustituirá al acceso actual desde la avenida Francisca Herrera, que hoy conecta con la rúa Xallas y que pasará a enlazar con la rúa Os Regos a la altura del área comercial. El nuevo desarrollo incluye carril bici en parte de estos viales y la creación de 64 plazas de aparcamiento en superficie.

Las cuatro zonas verdes contempladas en el ámbito suman 4.627 metros cuadrados. En la parte más próxima a la urbanización existente se habilitarán dos espacios diferenciados: un jardín con árboles autóctonos y un área de juegos, mientras que las otras dos zonas verdes se ubican en el Este del sector para suavizar el impacto del nuevo desarrollo con las viviendas existentes en la zona fuera del mismo. También en el entorno de la rúa Morriña, el proyecto de urbanización reserva 859 metros cuadrados para equipamientos públicos, aunque no fija un uso concreto para este espacio, algo que deja a criterio del Concello.

Todos estos cambios respecto al plan parcial tienen como principal objetivo mejorar la integración del desarrollo en su entorno, facilitar la movilidad peatonal y ciclista y contribuir al confort y calidad ambiental del ámbito.