Alternativa tacha el pleno extraordinario de «espectáculo político» de Unión por Cambre
Afirma que dejó la sensación de un «proceso máis que orquestrado para a confrontación política máis que para buscar solucións reais»
El portavoz de Alternativa, Raúl Varela, criticó el «abandono» de Unión por Cambre (UxC) del pleno extraordinario solicitado por el grupo, y señaló que dejó la sensación «de que o proceso estaba máis que orquestrado para a confrontación política máis que para buscar solucións reais». Para la formación, el debate fue un «espectáculo político» enfocado a la confrontación.
Siempre de acuerdo con Varela, la sesión «serviu máis para evidenciar máis as dinámicas políticas pouco construtivas que para aportar solucións concretas». Su grupo defiende que el actual Gobierno local está intentando «regularizar problemas acumulados durante los 10 años de mandato de UxC».
Alternativa también anunció que trasladará al Gobierno municipal las quejas vecinales por el estado del paseo fluvial del río Mero, y señala que sigue sin haber novedades «sobre el posible convenio con Augas de Galicia» para su mantenimiento.
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