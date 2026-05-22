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Alternativa tacha el pleno extraordinario de «espectáculo político» de Unión por Cambre

Afirma que dejó la sensación de un «proceso máis que orquestrado para a confrontación política máis que para buscar solucións reais»

Pleno de Cambre en la sesión de abril.

Pleno de Cambre en la sesión de abril. / La Opinión

RAC

Cambre

El portavoz de Alternativa, Raúl Varela, criticó el «abandono» de Unión por Cambre (UxC) del pleno extraordinario solicitado por el grupo, y señaló que dejó la sensación «de que o proceso estaba máis que orquestrado para a confrontación política máis que para buscar solucións reais». Para la formación, el debate fue un «espectáculo político» enfocado a la confrontación.

Siempre de acuerdo con Varela, la sesión «serviu máis para evidenciar máis as dinámicas políticas pouco construtivas que para aportar solucións concretas». Su grupo defiende que el actual Gobierno local está intentando «regularizar problemas acumulados durante los 10 años de mandato de UxC».

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