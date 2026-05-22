Cerceda eleva un 33% el coste anual del SAF y saca a licitación el contrato por 1,2 millones

El Concello de Cerceda ha sacado a licitación el nuevo contrato del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) por 1,17 millones de euros sin IVA —1,2 millones con IVA—, una cifra que supone un incremento del 33% respecto al coste anual del contrato anterior, adjudicado en 2022 por 3,5 millones para cuatro años. El nuevo contrato, para el que las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el 25 de junio, de manera electrónica, refuerza las condiciones de prestación del servicio, aunque todavía no se detalla el precio por hora.

La empresa adjudicataria deberá contar obligatoriamente con dos coordinadores a jornada completa y dedicación exclusiva, lo cual impide que la compañía comparta gestores con otros servicios. Asimismo, se exige una plataforma integral para gestionar altas, bajas, modificaciones, fichajes, facturación, expedientes, documentación y control de presencia. Además, cada trabajadora deberá tener un smartphone profesional con una app obligatoria, implantada en un plazo máximo de 15 días desde la formalización del contrato.

El servicio funcionará de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 22.00 horas, y contará con dos modalidades: el SAF de dependencia, para personas con resolución de dependencia o Programa Individual de Atención (PIA), y SAF de libre concurrencia, para casos de vulnerabilidad, prevención social o personas que aún no tienen acceso efectivo al sistema de dependencia.

En casos urgentes, el alta deberá realizarse en dos días naturales, y en situaciones de extrema urgencia, en 24 horas. Tras cada alta, la empresa deberá hacer seguimiento inicial en un máximo de 15 días y después controles ordinarios con periodicidad mínima bimestral.

Más información al Concello, parque de ayudas técnicas y formación

La empresa también tendrá que enviar al Concello información mensual antes de facturar la relación nominal de usuarios, horas asignadas, horas prestadas, horas suspendidas, incidencias, servicios no realizados, rotación del personal, visitas domiciliarias y relación del personal adscrito.

Otro punto relevante es la obligación de mantener un parque de ayudas técnicas: 20 sillas de ducha-WC, siete camas articuladas, siete grúas con arnés, dos sillas de baño giratorias, un dispositivo silla de ruedas/andador y un andador. La empresa tendrá que garantizar que no haya interrupción en esos préstamos al cambiar de adjudicataria.

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Y la formación será otro punto importante. El personal auxiliar deberá recibir al menos cuatro unidades formativas anuales y 20 horas mínimas, las coordinadoras otras 20 horas, y se prevén cuatro sesiones o charlas para personas usuarias, familiares y cuidadores.