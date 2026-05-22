El Concello de Curtis compra el histórico restaurante Casa Miraz para convertirlo en un centro sociocultural

El Concello de Curtis ha llegado a un acuerdo para adquirir la parcela de Teixeiro sobre la que se asienta el antiguo restaurante Casa Miraz. El terreno cuenta con una superficie de 1.939 metros cuadrados e incluye tres edificaciones. El Gobierno local avanza que trabaja ya en un proyecto de rehabilitación integral para "transformarlo en un espacio moderno y accesible que acogerá una amplia variedad de servicios públicos, con usos culturales, formativos, sociales y juveniles".

El Ejecutivo que preside el popular Javier Caínzos explica que la operación se encuentra ya en su "fase final" y que se formalizará legalmente con la firma del acuerdo "en los próximos días".

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"La adquisición de la parcela supondrá aprovechar un emplazamiento clave en el corazón de la villa para el beneficio de toda la comunidad", defiende el alcalde, que evita desvelar el importe hasta que se selle la compra.