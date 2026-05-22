Una escapada dulce a 20 minutos de A Coruña: la terraza de Carral con repostería artesana y pan "de lujo" que conquista la comarca

Coquetas tartaletas de colores, trenzas enrolladas entre el glaseado y larpeiras que rezuman nata. Eso son algunos de los postres que embrujan desde las vitrinas de una de las cafeterías más populares de Carral, por las que más de uno no duda en coger el coche para plantarse en su terraza y empezar el día con buen pie.

Allí, protegida por una cubierta y abierta al verdor circundante, se encuentra Do Pincho, una panadería-café que se ha ganado una merecida fama por su carta de desayunos a precios populares. En el menú hay opciones saladas, pero es la repostería lo que más llena las mesas de este remanso dulce a 20 minutos de A Coruña, en el que los más devotos tienen un lema claro: "Ven prontito porque siempre hay cola".

Uno de los desayunos que se pueden tomar en Do Pincho. / LOC

Do Pincho, la pastelería casera con terraza para disfrutar del buen tiempo

La panadería Do Pincho es un establecimiento con panes y dulces caseros que cuenta con servicio de cafetería. Está abierta todos los días desde por la mañana temprano -los fines de semana, hasta por la noche-, cuando las guirnaldas de luces que envuelven el balcón brillan con más fuerza para crear un ambiente mágico.

Cuando el sol aún reluce sobre el horizonte, este establecimiento despliega sus cartas de desayunos, con opciones como cruasanes de mantequilla, bowls con granola y frutas, bollería y casi una decena de tostadas entre las que escoger. Un reclamo casi imposible de resistir para muchos de sus clientes habituales, como la creadora de contenido @clarabypinky, que compartió con sus seguidores su experiencia en esta bonita terraza de A Coruña.

"Es una barbaridad todo lo que tienen de repostería, pastelería y demás. Además, tienen una terraza que nos flipa y también sitio para los peques", contó la joven, que probó un cruasán "jugosísimo" y una tostada con queso de cabra y bacon junto a otros platos con su familia.

La influencer destacó el precio del local, en el que acabó pagando poco más de 20 euros. "No está mal y la carta es superamplia", aseguró en el vídeo desde una de las mesas exteriores, donde disfrutaba del sol de primavera.

El exterior de la terraza de Do Pincho, en A Coruña. / LOC

Además de las combinaciones de desayunos ya diseñadas en carta, esta emblemática pastelería de Carral cuenta con platos estrella como la tarta de queso, la trenza y un pan calificado por algunos como "de lujo", así como con bebidas como el capuchino. Conviene visitarlo especialmente los días próximos a alguna fiesta -como Navidad o San Valentín-, cuando el establecimiento se engalana y le muestra su lado más coqueto al público.

La cafetería favorita de Marcos Pereiro

No es la primera vez que esta terraza se hace un hueco en las redes sociales. Hace poco, el actor Marcos Pereiro la sacaba a colación en una entrevista con la influencer @nosinmiszapas, que le preguntó a dónde iría a desayunar si fuera su cumpleaños.

El intérprete recomendó la cafetería carralesa para hacer esa primera comida del día. "Es una panadería que tiene un bar y me gusta. Tienen un montón de tostas y un montón de todo, puedes comer dulce y salado", dijo.

De lunes a jueves uno puede acercarse desde las 7.30 horas hasta las 15.30 horas, pero, el viernes, ya es posible merendar en el local e incluso cerrar el día con un último capricho hasta las 23.00 horas. Los fines de semana, hay horario continuo, los sábados de 9.00 a 23.00 horas y los domingos hasta las 21.00 horas, aunque conviene ir con tiempo para encontrar un sitio donde dejar el coche.