Un emprendedor se postula para reabrir el bar de la Casa do Pobo de Montrove
Los técnicos municipales analizan la única oferta presentada para gestionar este local |El anterior concurso quedó desierto
A. P.
El bar de la Casa do Pobo de Montrove está hoy más cerca de su reapertura. Tras quedar desierto el primer concurso y registrarse varias renuncias anticipadas, un emprendedor ha presentado una oferta para gestionar este local.
La mesa de contratación ha aceptado su oferta tras comprobar que cumple los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los servicios técnicos municipales deberán analizar ahora el plan de explotación para evaluar si cumple los criterios para su adjudicación.
Ante las reticencias de los hosteleros a optar a este servicio, el Concello optó por incluir en este segundo concurso público un estudio de viabilidad económico-financiero que estima que el margen de beneficios se podría situar en torno a los 35.500 euros anuales, siempre y cuando sea un trabajador autónomo sin personal a su cargo el que se haga cargo del negocio. Como ya avanzó este diario, el servicio, que incluye la gestión del bar y la limpieza de la Casa do Pobo, sale a concesión por un plazo de 3 años y un canon de 7.920 euros
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