El Gobierno local de A Laracha propone destinar el remanente a la cancelación de la deuda

El Gobierno local de A Laracha propone destinar 918.904,06 euros del remanente de tesorería de 2025 a la amortización anticipada de la deuda municipal, con el objetivo de avanzar hacia la cancelación total del endeudamiento del Ayuntamiento.

La propuesta, dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa de Asuntos Económicos y Hacienda, será elevada al Pleno ordinario del próximo jueves. La operación responde a lo previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y refleja una planificación económica basada en la estabilidad y el uso responsable de los recursos públicos.

Además, la Comisión de Asuntos Generales informó favorablemente el Reglamento de teletrabajo del personal municipal, que regula condiciones, requisitos, autorización y control de esta modalidad.

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Por otro lado, PP, BNG y PSOE acordaron presentar una alegación conjunta contra el proyecto de planta de biogás de Vista Alegre.