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Los jurídicos dan vía libre a la cesión del hotel San Roque a una nueva empresa: "Se abre por fin una vía seria y viable"

El Concello eleva a pleno la propuesta de cesión de la concesión adjudicada en 1997 a Nuevas Iniciativas de Betanzos, una empresa con sede en Madrid constituida el pasado año

La compañía, que adquirió el préstamo que había dado pie a un procedimiento de ejecución hipotecaria, se compromete a presentar un plan de regularización integral de las instalaciones

Hotel San Roque, en Betanzos.

Hotel San Roque, en Betanzos. / LA OPINION

Antares Pérez

Betanzos

El Concello de Betanzos elevará al próximo pleno la propuesta de autorizar la cesión de la concesión y los derechos de arrendamiento del Complejo San Roque a una nueva empresa tras el dictamen favorable de los servicios jurídicos. «Después de muchos años de problemas, se abre por fin una vía seria y viable para encauzar definitivamente el futuro de este complejo», celebra la alcaldesa, la socialista María Barral.

La empresa que aspira a tomar las riendas de este complejo es Nuevas Iniciativas de Betanzos, una firma con sede en Madrid constituida en septiembre de 2025. Esta compañía da el paso tras adquirir el préstamo con garantía hipotecaria formalizado en 2005 y ampliado en 2009 por Complejo San Roque, que asciende a 375.900 euros y que ha dado pie a un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria.

El administrador único de esta empresa — apoderado a su vez de otra firma dedicada a la compraventa de bienes inmobiliarios, Cuarta Fase de Terrazas del Mediterráneo— remitió un escrito al Concello para comunicarle que había alcanzado un acuerdo para cancelar la deuda de Complejo San Roque a cambio de la adjudicación de la concesión administrativa y de los derechos de arrendamiento vinculados. Nuevas Iniciativas de Betanzos se compromete a regularizar la situación de este complejo, que arrastra importantes incumplimientos y deficiencias desde que inició su andadura en 1997.

Plan de regularización integral

La propuesta de Nuevas Iniciativas de Betanzos incorpora un plan de regularización integral que incluye la asunción de las obligaciones pendientes vinculadas al hotel, al museo-degustación y al parking subterráneo, así como un calendario de pagos para las cantidades adeudadas y el compromiso de afrontar la adecuación técnica y funcional de las instalaciones, incluido el aparcamiento, que nunca llegó a funcionar con normalidad y que carece aún hoy de un reglamento de uso.

La nueva empresa se compromete a asumir el pago de las fianzas pendientes del contrato de arrendamiento y la concesión administrativa, regularizar las deudas tributarias existentes, suscribir la póliza de responsabilidad civil y presentar la documentación necesaria para la puesta en funcionamiento del aparcamiento subterráneo, que nunca llegó a funcionar con normalidad.

«Lo importante es que hablamos de una propuesta integral, no únicamente de un cambio de titularidad. Hay un compromiso para regularizar la situación administrativa, para asumir las cargas pendientes y para poner en funcionamiento servicios e instalaciones que la ciudad nunca pudo aprovechar plenamente», apunta María Barral.

El informe jurídico considera «suficientes» las garantías ofrecidas por la nueva sociedad.

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Una vez recabados los informes, el Concello propone autorizar la cesión de la concesión administrativa y de los derechos de arrendamiento vinculados al complejo. El acuerdo incluirá también el desistimiento del procedimiento judicial iniciado por el Concello en 2021 contra la anterior concesionaria por incumplimientos contractuales

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