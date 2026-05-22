El magistrado coruñés Martín Pallín presenta el jueves 28 de junio 'Visto para sentencia' en la Casa Charry de Oleiros
Debatirá sobre los desafíos actuales del Estado de Derecho con el alcalde, Ángel García Seoane, y con la periodista Isabel Bravo
El magistrado coruñés José Antonio Martín Pallín presentará a las 19.00 horas del jueves 28 de junio su nuevo libro, Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española, en la Casa Charry de Oleiros. Estará acompañado por la periodista Isabel Bravo y el alcalde, Ángel García Seoane, que debatirán en un coloquio sobre los desafíos actuales del Estado de Derecho, la independencia judicial y las tensiones existentes entre la Justicia y la política en la España contemporánea.
Martín Pallín, nacido en 1936, es magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, y en el trabajo, publicado por Siglo XXI Editores, ofrece una mirada crítica sobre el funcionamiento interno de los tribunales y la influencia ideológica en el sistema judicial.
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