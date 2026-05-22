El magistrado coruñés Martín Pallín presenta el jueves 28 de junio 'Visto para sentencia' en la Casa Charry de Oleiros

El magistrado coruñés José Antonio Martín Pallín presentará a las 19.00 horas del jueves 28 de junio su nuevo libro, Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española, en la Casa Charry de Oleiros. Estará acompañado por la periodista Isabel Bravo y el alcalde, Ángel García Seoane, que debatirán en un coloquio sobre los desafíos actuales del Estado de Derecho, la independencia judicial y las tensiones existentes entre la Justicia y la política en la España contemporánea.

Martín Pallín, nacido en 1936, es magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y fiscal de carrera, y en el trabajo, publicado por Siglo XXI Editores, ofrece una mirada crítica sobre el funcionamiento interno de los tribunales y la influencia ideológica en el sistema judicial.