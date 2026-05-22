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Miño creará un local para la juventud en los bajos del edificio municipal de Rabazal

El centro se situará al lado de las pistas deportivas donde se reúnen habitualmente los jóvenes

Edificio del Rabazal, junto a las pistas deportivas.

Edificio del Rabazal, junto a las pistas deportivas. / LOC

RAC

Miño

El Concello de Miño ha logrado una subvención del Agader para convertir habilitar un local para la juventud en los bajos del edificio municipal de Rabazal.

El centro ocupará una superficie de 140 metros cuadrados y contará con dos salas de ocio, aseos y una oficina de gerencia.

El local estará situado a pocos metros de la pista deportiva de Rabazal, que es desde hace años un lugar de reunión de los jóvenes del municipio.

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La inversión alcanza los 126.932 euros. El Ejecutivo liderado por el socialista Manuel Vázquez Faraldo detalla que con este servicio se completa la ocupación de la planta baja del edificio del Rabazal, que actualmente ya alberga el ropero municipal, la base de la Policía Local, un bar y la sede de la AECC de Miño.

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