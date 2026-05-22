Nuevos pasos peatonales seguros en Vixoi
Bergondo
El Concello de Bergondo ha concluido los trabajos de creación de pasos peatonales seguros en la parroquia de Vixoi, concretamente en la carretera que une los núcleos de Miodelo y San Fiz hasta la conexión con la carretera DP-0801, y en el núcleo de Pisón.
La actuación entre Miodelo y San Fiz, que también ha incluido el acondicionamiento de los márgenes de la carretera, ha contado con un presupuesto de casi 470.000 euros y está cofinanciada a través del Plan Único de la Diputación.
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