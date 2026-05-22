Trasladadas tres personas por inhalación de humo tras quemarse una olla en Culleredo

Tres personas tuvieron que ser trasladadas al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña por inhalación de humo tras olvidar una olla al fuego en Culleredo.Según la información del 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 16.00 horas de este viernes en un piso de la avenida de Vilaboa y fue un particular el que dio la voz de alarma.

En su llamada solicitó asistencia sanitaria para los afectados por el humo provocado tras quemarse una olla que quedó al fuego y afectó a la campana extractora y a los muebles más próximos. En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Arteixo, la Guardia Civil, el Servicio Municipal de Emergencias y la Policía Local de Culleredo