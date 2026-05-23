Cortes de tráfico durante tres días en un tramo de la travesía de Meicende
Obras de reparación del firme obligan a interrumpir a partir de mañana la circulación en el tramo entre el cruce con la Avenida do Butano y la rotonda de entrada en el núcleo
Un tramo de la travesía de Meicende sufrirá cortes de tráfico durante los tres primeros días de la semana que viene por obras de reparación del firme. El Concello de Arteixo informa de que los trabajos comenzarán el lunes y se prolongarán hasta el miércoles y afectarán al trayecto comprendido entre el cruce con la Avenida do Butano y la rotonda de entrada a Meicende.
El Ayuntamiento establecerá un dispositivo especial de tráfico para garantizar la seguridad y ordenar la circulación en la zona. Mañana, lunes 25, se cortará el carril derecho de la vía a las 10.00 horas y se prohibirá el aparcamiento en el mismo margen desde las 08.00 a las 20.00 en sentido de circulación Meicende-A Coruña.
El martes se cortará el carril izquierdo desde las 10.00 y se prohibirá el estacionamiento en el mismo margen desde las 08.00 a 20.00 en el mismo sentido.
El miércoles, el corte afectará nuevamente al carril izquierdo durante el mismo período de tiempo y con las mismas restricciones en cuanto aparcamiento.
A lo largo de estos tres días, la circulación en la zona de obras se realizará mediante un único carril en ambos sentidos de circulación. El tráfico se regulará mediante semáforos.
Para evitar atascos, el Concello recomienda utilizar itinerarios alternativos a través de la AC-552 a no ser que sea estrictamente necesario acceder a la zona.
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