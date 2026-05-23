Los dos ediles no adscritos de Betanzos crean un partido: "Vemos á xente descontenta coas dúas principais forzas"
Los exconcejales del PP Pablo Villaverde y Manolo Martínez crean el Partido dos Veciños de Betanzos: "Damos o paso animados pola xente"
A. P.
"Porque Betanzos merece ilusión e traballo. Porque hai outra forma de facer as cousas.Comeza un novo tempo. Un Betanzos de futuro!". Es la proclama con la que los dos ediles no adscritos de Betanzos, exconcejales del PP, anuncian la formación de un nuevo partido que casi con total probabilidad entrará en liza por la Alcaldía el próximo 23 de mayo de 2027.
Pablo Villaverde y Manolo Martínez abandonaron el PP en agosto en 2024 entre críticas al partido por su decisión ausentarse del acto de nombramiento de la representante de las fiestas.Desde entonces han votado por libre y apoyado indistintamente propuestas de los distintos grupos. Una "independencia" que, inciden, mantendrán en el seno del Partido dos Veciños de Betanzos: "Dimos o paso animados pola xente", explica Villaverde, que afirma sentirse mucho más "cómodo" en esta nueva etapa, sin directrices del partido: "Só nos moven os intereses de Betanzos", subraya.
La nueva formación aspiran a llenar un espacio vacante, el de la decepción con las grandes fuerzas: "Vemos á xente descontenta coas dúas principais forzas [en alusión a PSOE y PP]. Queremos ser a alternativa", apunta Villaverde, que se compromete a poner en práctica "unha forma diferente de facer cidade: máis próxima, máis útil e pensada para as persoas".
