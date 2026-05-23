Dos ovejas de Pontedeume se hacen virales por su reacción al quedarse solas durante un paseo

Quien tiene mascotas sabe que, a la larga, acaban sintiéndose como uno más de la familia. Pero el sentimiento es recíproco y los animales, normalmente, prefieren no alejarse demasiado de sus dueños.

La norma se aplica a perros y gatos, pero también a otras especies que no se suelen catalogar como "de compañía". Como Lupita y Roberto Carlos, dos simpáticas ovejas de Pontedeume que han saltado a la fama por su reacción al quedarse solas en una de sus caminatas.

El vídeo que grabó su dueña durante el paseo ya acumula más de 300.000 'me gusta' en su cuenta de Instagram-. En él, se puede ver a Paloma Salvadores, una entrenadora y exgimnasta gallega, llamando a la pareja de ovinos que se había quedado rezagada, y que acudió corriendo a toda velocidad para regresar junto a ella.

Así son Lupita y Roberto Carlos, las ovejas de Pontedeume que se han convertido en estrellas

Lupita y Roberto Carlos son dos simpáticas ovejas que viven en el jardín de una casa de Pontedeume. Allí pasan los días junto a Paloma Salvadores, su gato, su pareja y bebé, con el que aprovechan para ir a dar paseos custodiando el carrito.

Precisamente una de esas caminatas es la que les ha dado la fama a raíz de un vídeo grabado por su dueña, que compartió con sus seguidores el momento en el que uno de los ovinos, Roberto Carlos, se percató de lo detrás que lo había dejado durante su paseo. Había cumplido su amenaza después de que se entretuvieran en la hierba: "Ahí solitas que os quedáis, ya veréis", dijo mientras seguía andando y aumentaba la distancia con la pareja de animales.

Es entonces cuando el carnero se da cuenta e inicia una apresurada carrera para alcanzarla mientras la joven llama a su compañera. "¡Lupita, que te despistas!", le riñe la gallega desde la distancia, amonestando al otro animal cuando llega hasta ella. "Roberto Carlos, ¿qué pasa?. Claro, si te estaba llamando y no querías venir. ¡Lupitiña, venga vamos!".

El momento más sorprendente llega cuando, una vez que se ha asegurado de que su dueña se ha detenido, el carnero se da la vuelta para acompañar a la más rezagada hasta Paloma. "A Lupita le da algo. ¡No pasa nada, ya no nos vamos a ir sin ti! Lupita necesita tres días para recuperarse de esta carrera", bromea la joven mientras la ve aproximarse en un esprint, que termina con la feliz reunión.

"Se ha hecho tan viral que no doy abasto"

El divertido vídeo de las ovejas ha explotado tanto en las redes sociales que las cuentas de Salvadores echan humo desde hace días. "He estado intentando contestar, pero se ha hecho tan viral que no doy abasto", contaba la joven en Instagram, desde donde agradecía "los comentarios tan divertidos" que había recibido y expresaba su alegría por "que os haya hecho reír".

Lo hacía desde el perfil dedicado a sus animales, cuyo nombre es el mismo con el que ha bautizado su hogar en Pontedeume: El Punchi Rancho. Una casa "llena de punchitos" desde donde da clases online a gimnastas de Estados Unidos con su escuela Flexibility Studio mientras convive con estas peculiares mascotas que ya se han convertido en estrellas.