Los problemas vuelven al puerto deportivo de Sada: Empresas náuticas denuncian lastres a su actividad en la dársena

Las aguas vuelven a bajar revueltas en el puerto deportivo de Sada. La dársena podría acabar de nuevo en los juzgados por las trabas que afirman sufrir empresas náuticas para el desempeño de su actividad. Una de las tres compañías ha puesto ya el caso en manos de su abogado y acusa a la concesionaria de obstaculizar con embarcaciones los accesos a sus naves, con los consiguientes impedimentos para el desarrollo de su labor. Esta empresa llama la atención sobre el «disparate» que supone pretender limitar su concesión al uso de las naves y advierte además del «riesgo» que entraña llenar la marina seca de barcos que, denuncia, ocupan gran parte de la explanada sin guardar las distancias de seguridad.

Otra de las empresas, aunque evita la confrontación directa con la concesionaria a esta respecto, advierte del "caos" que entraña la ausencia de unos espacios delimitados en la dársena. No es el único problema que, critican, lastra su actividad. Los empresarios denuncian la presencia desde hace tiempo de autónomos que realizan arreglos de embarcaciones sin pagar el correspondiente canon, lo que supone una «clara competencia desleal». Afirman que estos trabajadores por cuenta propia pueden acceder con sus furgonetas a la dársena "sin ningún control" y utilizar "gratis" el auga y la electricidad, lo que les permite ofrecer unos precios más competitivos. Al perjuicio económico que se deriva de estas prácticas suman vertidos por el lavado o pintado de barcos en zonas no habilitadas para ello, extremo que, afirma una de ellas, ya ha sido denunciado ante el Concello, Portos y la Consellería de Medio Ambiente sin obtener respuesta.

Una de las tres empresas náuticas ha presentado varios escritos ante Portos para denunciar esta situación y ha pedido amparo ante la Valedora do Pobo para ver el expediente de la concesión acordada en 2011, tras la anulación de la adjudicación de 1997 y su posterior traspaso a Oys Noroeste. Afirma que su empresa aceptó suscribir una nueva concesión a título individual siempre y cuando se respetasen las condiciones originales.

Las protestas, a debate en el pleno de Sada

Estos problemas llegaron a ser asunto de debate en el pleno de Sada al hilo de una pregunta de la concejala socialista Almudena Pena, que instó al Gobierno local a tomar medidas. En respuesta, el alcalde, Benito Portela, afirmó que había comprobado por sí mismo la actividad de estos autónomos y que había advertido a Portos de Galicia de esta «total injusticia» para que les aplicasen la tasa del 1,5% de su facturación: «Me parece totalmente injusto y así se lo trasladamos», afirmó el regidor.

Portela replicó estar también al corriente del conflicto por el uso de la marina seca y conjeturó que el problema puede deberse a un solapamiento de las concesiones, que se adjudicaron en diferentes momentos. «Es posible que les adjudicasen los mismos metros cuadrados, es un problema de definición que tendrán que resolver entre ellos, nosotros solo podemos mediar y ya le fue comunicada la situación a Portos», apuntó.

La concesionaria niega bloqueos

La concesionaria del puerto deportivo, Sadamar, niega tajantemente las acusaciones de bloqueo de los accesos a las naves. Afirma que "jamás" se ha taponado la entrada a ninguna empresa ni se han generado situaciones de riesgo en la marina seca que, subraya, constituye su "espacio concesional". Sobre las denuncias de competencia desleal, Sadamar replica que se trataría de una "cuestión de Portos de Galicia", que su entidad no impone ningún canon.

Portos de Galicia, por su parte, afirmó no tener constancia de estos casos de competencia desleal. El ente autonómico sostiene que, en todo caso, la denuncia debería realizarse ante la Inspección de Trabajo y que, en base a lo que esta determine, tomará las medidas oportunas. Sobre los problemas de operatividad denunciados, Portos niega un solapamiento de las concesiones: "No existe tal solapamiento sino que son concesiones anexas", apunta un portavoz: "Cada concesionario puede actuar dentro del límite de su concesión y de su actividad", concluye.

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Ante la falta de una solución, la empresa que amenaza con recurrir esta situación a los tribunales al considerar anulados de facto sus derechos de paso y servidumbre, ha solicitado amparo a otras instancias de la Xunta. Esta empresa responsabiliza directamente de la situación a Portos por otorgar concesiones individuales a las empresas y , posteriormente, la de la marina, lo que, critica, ha provocado graves problemas para la operativa diaria.