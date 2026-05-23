Reunión de Xunta y Concello de Culleredo para abordar mejoras en los colegios
Rioboo reclama obras "de envergadura" en los centros
El alcalde de Culleredo, el socialista José Ramón Rioboo, mantuvo una reunión con el delegado territorial de la Consellería de Educación para abordar las mejoras necesarias en los colegios.
Rioboo y la concejala de Educación, Cristina Pardo, expusieron al responsable autonómico la "carencia de inversiones que padecen centros" como el Isaac Díaz Pardo, el Sofía Casanova o el CEIP Tarrío, "que suman varias décadas de vida sin una reforma integral por parte de la Xunta".
Xunta y Concello acordaron establecer un encuentro entre técnicos de ambas administraciones para definir las actuaciones a llevar a cabo. "Valoramos a reunión de forma moi positiva ao abrir unha vía de diálogo e colaboración", celebra Rioboo, que sostiene que los centros educativos requieren obras "de envergadura". El alcalde solicitó también un incremento del profesorado de apoyo.
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