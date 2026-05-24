Bastiagueiro y Santa Cruz, el yin y el yang de las playas de Oleiros

Oleiros es un concello que cada año recibe cientos de visitantes durante los meses estivales. Son personas, residentes y veraneantes, que se acercan desde A Coruña y su área metropolitana a disfrutar de sus playas y de su entorno natural privilegiado. Y es que este municipio es el único no mediterráneo que puede presumir de contar entre sus arenales con una playa con bandera azul desde hace cuatro décadas. Se trata de Bastiagueiro, que cuenta con este reconocimiento ininterrumpidamente desde 1987, cuando conceptos como la protección del medio ambiente o la defensa del litoral no estaban a la orden del día.

El arenal oleirense, parada obligada de los amantes del surf, es merecedor de este distintivo entre otros aspectos por la "excelente" calidad de sus aguas. Otros de sus atractivos son el entorno en el que se encuentra, rodeada de parques y equipamientos públicos, como el skatepark, las instalaciones de INEF y, próximamente, el gran multiusos municipal. Todos estos ingredientes la convierten en un escenario ideal para la convivencia, el ocio y el deporte durante todo el año.

Además de Bastiagueiro, en Oleiros cuentan con bandera azul las playas de Santa Cristina, Naval, Mera y Espiñeiro, todas ellas con servicio de socorrismo durante la temporada estival y también con el denominador común de contar con una calidad de agua "excelente" para el baño. Así lo certifica el registro de aguas de baño del Servicio Galego de Saúde, que incluye a todos estos arenales en el censo de aptas.

La oveja negra

Sin embargo, en este listado no figura una de las playas más icónicas del municipio por levantarse frente a ella uno de los castillos que defendieron en su día la bahía de A Coruña y por sus vistas de la ciudad. Hablamos del arenal del puerto de Santa Cruz, la oveja negra de las playas oleirenses. Al contrario que sus vecinas, el registro de la Xunta incluye sus aguas en el capítulo III, el que hace referencia a las zonas con prohibición permanente para el baño.

La playa repite por segundo año con esta calificación, que alerta de los riesgos que para la salud puede acarrear el contacto con aguas contaminadas, entre los que figuran gastroenteritis o enfermedades respiratorias como consecuencia de la contaminación bacteriana. No obstante, el arenal de Santa Cruz recibió por primera vez la prohibición en el año 2016, hace ahora una década. La mantuvo hasta 2020 y solo en un lapso de tiempo de 4 años logró evitar esta restricción.

El Concello, por su parte, cuestionó en varias ocasiones la decisión de la Xunta, ya que entiende que la calidad es la misma que la del resto de arenales. No obstante, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, reconocía esta misma semana problemas con el saneamiento en la zona. Hablaba de "pozos mal feitos" por el Ejecutivo autonómico. "Tamén quedou mal toda a fronte de Santa Cruz", apuntaba. Estas deficiencias, que ahora se tratan de subsanar con la mejora de las canalizaciones de saneamiento, pueden estar detrás de los problemas que arrastra el arenal que, de revertirse, podría a pasar a engrosar nuevamente la lista de aptas para el baño.