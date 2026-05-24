Objetivo salvar el litoral de Caión desde dentro: "Llevaremos buzos con botellas de aire, limpiaremos el mar a fondo"

"Queremos sentar precedente limpiando nuestro mar para devolverle un poco de todo lo que nos da". Así explica el presidente de la recientemente constituida asociación Sailors de Caión (A Laracha), Diego Suárez, la motivación que les llevó a él y al resto de socios a preparar la primera limpieza a fondo del litoral de Caión en colaboración con el Club de Actividades Subacuáticas Nautilus y la Federación Galega de Actividades Subacuáticas el próximo sábado 6 de junio.

Por tierra y mar. Los laracheses aunarán fuerzas para recoger los residuos del océano y de la playa, y esperan que al menos un centenar de personas participen en esta iniciativa, con la que la asociación pretende honrar y celebrar el Día del Medio Ambiente cuidando de lo suyo. "Solo entre los Sailors hay un buceador profesional y cinco pescadores submarinos", asegura el presidente, que anima a todas las personas que cuenten con licencia federativa en vigor a echarse al mar.

La idea es crear una cadena humana para clasificar los residuos que encuentren en el litoral. Habrá grupos de apnea que llevarán sus propios trajes, tubos y aletas; buceadores con botellas de aire y voluntarios a pie de playa, encargados de ordenar los restos. "El mar es el basurero más grande del mundo, y estas jornadas ayudan a concienciar a la gente", afirma David Deibe, directivo del Club Nautilus, que informa de que la actividad está dirigida a todos los públicos, y anima a las familias a inscribirse para que los más pequeños tomen nota.

"Dejaremos todo limpio, al menos esa es la intención, y lo haremos a fondo", agrega David Deibe, todo un veterano en este tipo de limpiezas, que dice que, "por desgracia", muchas veces se encuentran con animales atrapados en materiales depositados en el mar, como botellas y envases de plástico.

Dinamizar Caión

Los 15 integrantes de Sailors son además, en su mayoría, vecinos estrechamente ligados al mar. "Queremos arrancar el verano a lo grande y que esta se convierta en una jornada mítica en Caión", sostiene el presidente, Diego Suárez, que confía en que la gente se anime a formar parte de un día "muy especial" en Caión.

Pero esta no es la primera actividad que organizan. Sailors ya preparó varios eventos gastronómicos y fiestas en la localidad, porque sus socios ven "muy importante" mantener vivas las tradiciones de la parroquia larachesa a la vez que idean nuevos proyectos como el voluntariado. "Nuestro objetivo es dinamizar el pueblo y cuidarlo", dice Diego Suárez.

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Las personas interesadas en unirse a su causa podrán inscribirse hasta el 31 de mayo enviando un correo electrónico a daviddeibe@casnautilus.org o enviando un WhatsApp al número 659 114 576. La actividad dará comienzo a las 10.00 horas, teniendo como punto de reunión el Puerto de Caión.