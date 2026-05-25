Bergondo recuperará en dos fases el bosque del pazo de Baldomir

El Concello de Bergondo someterá a aprobación este jueves, 28 de mayo una modificación de crédito que asciende a 1.105.893,52 euros, una inyección de fondos con la que pretende dar una "respuesta ágil y directa a demandas vecinales prioritarias en las parroquias y en el parque empresarial".

Este plan inversor incluye un incremento de las partidas destinadas a redes de saneamiento, abastecimiento de agua y alumbrado público y diversas mejoras viales de ejecución inmediata. Entre las intervenciones principales destaca el proyecto de ajardinado y recuperación de la entrada, la zona oeste y el bosque del Pazo de Baldomir. El Gobierno local explica que esta actuación está planteada en dos fases diferenciadas y "busca mejorar la propuesta inicial recogida en los presupuestos participativos".

Tejo centenario del pazo de Baldomir. / CARLOS PARDELLAS

El Concello detalla que los fondos permitirán acometer con urgencia el asfaltado y la regularización de los pasos de peatones en las calles Rois y Moruxo del polígono industrial, la ampliación de la calzada en la calle Lubre para facilitar el tráfico seguro de camiones y el acondicionamiento de una parcela en Guísamo para la futura reubicación de la nave de servicios municipales.

La modificación de crédito también cubrirá la aportación local para cofinanciar proyectos que cuentan con ayudas de la Xunta, como la reparación de caminos rurales en Fiobre, Montecelo, San Vitorio y Babío a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER). Esta modificación de crédito financiará también se la red de saneamiento en Fiobre tras concluir las expropiaciones, la reparación de la red en San Paio, el arreglo de un hundimiento vial en la carretera de Cangas hacia la glorieta de Gandarío y la instalación de nuevas biondas de seguridad.