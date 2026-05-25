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Cerca de 7.000 personas suscriben la alegación colectiva contra la planta de biogás de A Laracha

Denuncian el impacto de esta industria por vertidos, contaminación del aire y hedores

Representantes de la plataforma posan ante la delegación de la Xunta con la alegación colectiva.

Representantes de la plataforma posan ante la delegación de la Xunta con la alegación colectiva.

RAC

A Laracha

Representantes de la Plataforma Stop Biogás A Laracha registraron este lunes una alegación colectiva suscrita por cerca de 7.000 personas. La asociación destaca que este recurso cuenta con el asesoramiento de abogados, biólogos, arqueólogos y otros profesionales.

En su escrito, alertan del impacto de esta planta en hábitats de ribera y la propia población por posibles vertidos al Anllóns, contaminación del aire y hedores. El proyecto industrial ha sido rechazado también por el Concello de A Laracha y la Diputación. A las alegaciones de la plataforma se suman las de otros colectivos del municipio.

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