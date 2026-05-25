Cerca de 7.000 personas suscriben la alegación colectiva contra la planta de biogás de A Laracha
Denuncian el impacto de esta industria por vertidos, contaminación del aire y hedores
A Laracha
Representantes de la Plataforma Stop Biogás A Laracha registraron este lunes una alegación colectiva suscrita por cerca de 7.000 personas. La asociación destaca que este recurso cuenta con el asesoramiento de abogados, biólogos, arqueólogos y otros profesionales.
En su escrito, alertan del impacto de esta planta en hábitats de ribera y la propia población por posibles vertidos al Anllóns, contaminación del aire y hedores. El proyecto industrial ha sido rechazado también por el Concello de A Laracha y la Diputación. A las alegaciones de la plataforma se suman las de otros colectivos del municipio.
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