Culleredo apoya a las personas con incontinencia
El Concello promoverá un grupo de autoayuda para promover la eliminación del estigma de esta afección
Culleredo
El Concello de Culleredo promoverá un grupo de autoayuda a personas con incontinencia. En colaboración con la asociación para la incontinencia (ASIA), Culleredo busca romper el estigma de estas afecciones y dar facilidades a quien las padecen.
La concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, se reunió este lunes con la delegada de la asociación en A Coruña, Alma Rodríguez, para establecer las bases de la colaboración futura. Figueroa destacó el papel de la asociación para promover el «incremento de la calidad de vida» a los que padecen incontinencias y avanzó que se buscará un apoyo para concienciar y ofrecer un espacio seguro a los afectados. Durante la reunión también participó el alumnado de A Escada.
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