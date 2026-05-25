Culleredo apoya a las personas con incontinencia

El Concello de Culleredo promoverá un grupo de autoayuda a personas con incontinencia. En colaboración con la asociación para la incontinencia (ASIA), Culleredo busca romper el estigma de estas afecciones y dar facilidades a quien las padecen.

La concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, se reunió este lunes con la delegada de la asociación en A Coruña, Alma Rodríguez, para establecer las bases de la colaboración futura. Figueroa destacó el papel de la asociación para promover el «incremento de la calidad de vida» a los que padecen incontinencias y avanzó que se buscará un apoyo para concienciar y ofrecer un espacio seguro a los afectados. Durante la reunión también participó el alumnado de A Escada.