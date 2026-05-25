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Culleredo apoya a las personas con incontinencia

El Concello promoverá un grupo de autoayuda para promover la eliminación del estigma de esta afección

Participantes en el encuentro de personas con incontinencia hacen un gesto de sensibilización

Participantes en el encuentro de personas con incontinencia hacen un gesto de sensibilización / LOC

RAC

Culleredo

El Concello de Culleredo promoverá un grupo de autoayuda a personas con incontinencia. En colaboración con la asociación para la incontinencia (ASIA), Culleredo busca romper el estigma de estas afecciones y dar facilidades a quien las padecen.

La concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, se reunió este lunes con la delegada de la asociación en A Coruña, Alma Rodríguez, para establecer las bases de la colaboración futura. Figueroa destacó el papel de la asociación para promover el «incremento de la calidad de vida» a los que padecen incontinencias y avanzó que se buscará un apoyo para concienciar y ofrecer un espacio seguro a los afectados. Durante la reunión también participó el alumnado de A Escada.

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