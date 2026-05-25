La pasarela de Santa Cruz se irá a los 2 millones y no estará lista antes de 2028

Oleiros tiene en el castillo de Santa Cruz uno de sus reclamos turísticos. Sin embargo, el paso del tiempo y la acción de la naturaleza ha ido deteriorando la pasarela que permite el acceso a este islote del litoral coruñés, en el que también se asientan las instalaciones del Ceida. El Concello y el Ministerio para la Transición Ecológica trabajan ya en una nueva infraestructura que sustituya a la actual, que tiene más de 25 años, pero la alternativa no estará lista hasta 2028.

Así se desprende de una reciente entrevista en LA OPINIÓN al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la que también ha concretado que el coste del proyecto de la nueva pasarela "rondará los 2 millones de euros", mientras que el plazo de ejecución física "puede estar en torno a los nueve meses", lo que en el mejor de los casos nos situaría ya en 2027. No obstante, el secretario de Estado ha explicado que antes de llegar a ese punto hay que redactar el proyecto y someterlo a información pública, lo que alargará aún más los plazos. De hecho, Hugo Morán reconocía haber concretado con el Concello "un calendario aproximado de unos dos años" para materializar el cambio "siempre que no surjan recursos o problemas técnicos", apuntaba.

Gobierno y Concello van de la mano a la hora de analizar la situación y coordinar en el tiempo la actuación de la Dirección General de Costas y la del propio Gobierno local. Tanto es así que el secretario de Estado de Medio Ambiente ha aprovechado su visita para presentar el estudio de características del proyecto y avanzar algunas de sus condiciones técnicas, como los materiales que valoran para la ejecución de la pasarela, entre los que figuran el aluminio y el hormigón.

El proyecto se sacó a contratación en julio del año pasado por 90.600 euros (IVA incluido) y finalmente fue adjudicado a final de año a la empresa Inés Ingenieros por 65.423,33 euros. La adjudicataria cuenta con un plazo de 10 meses para elaborar el proyecto, que deberá incluir estudios previos como los trabajos batimétricos, geológicos y geotécnicos y los informes de patrimonio e integración paisajística.

La decisión de sustituir por completo la pasarela se hizo a raíz de una inspección encargada por el Concello de Oleiros en la que constató que la estructura de madera y acero corten de 146 metros de longitud presentaba "deterioros significativos", una «corrosión generalizada en dinteles pilas y tablero» y «pérdidas excesivas de material» en algunos puntos, además de «ciertos incumplimientos funcionales» en las barandillas. Costas, por su parte, encargó otras inspecciones complementarias que arrojaron conclusiones similares.

Daños en la costa

Por otra parte, Hugo Morán también se pronunció sobre los desprendimientos en la costa oleirense para recordar que, tras los últimos temporales, el Ministerio ha desplegado un paquete de inversión de unos 700.000 euros en obras ya ejecutadas o en avanzado estado de ejecución. Es a este fondo para daños ocasionados por los temporales a lo que se quiere acoger el Concello para sufragar las obras de reparación del talud de Naval. "El caso concreto de Oleiros no se ha puesto todavía sobre la mesa. Si el alcalde lo traslada, lo veremos", señaló el secretario de Estado.