Oleiros inicia la sustitución de las marquesinas del transporte metropolitano de la Xunta
La Xunta entregó nueve nuevas marquesinas al Concello de Oleiros
La Xunta ha entregado al Concello de Oleiros nuevas marquesinas para las paradas del transporte metropolitano de la localidad que ya ha comenzado a instalar. Este lunes, los operarios retiraban las antiguas infraestructuras para hacer sitio a las nuevas.
Como explicaba el alcalde, Ángel García Seoane, hace unas semanas, "a Xunta ás veces entrega marquesinas aos concellos e a nós nunca nos tocaba a lotería". Sin embargo este año el Ejecutivo autonómico ha hecho entrega de nueve unidades al municipio oleirense.
Estas nuevas infraestructuras estarán ubicadas en Arillo, en la avenida de Pardo Bazán; en la N-6, junto al Royal Palace, en la rúa do Traballo y en la rúa Lavandeiras; en la avenida del Che Guevara antes de la rotonda, y a la entrada de la Urbanización O Bosque. Los trabajos, apuntó el regidor, estarán rematados antes de que acabe el mes.
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