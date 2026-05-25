Primera ruta guiada para conocer los "arboles monumentales" de Mariñán

Los jardines del Pazo de Mariñan, en Bergondo, acogieron este lunes la primera Ruta das Árbores Monumentais, una actividad organizada por la Diputación para dar a conocer la riqueza botánica, histórica y paisajística de este enclave singular, propiedad de la institución provincial.

La iniciativa completó su aforo, con 35 asistentes, y combinó una parte teórica con un itinerario por los jardines. La actividad fue conducida por Mónica Maceiras Rioboó, ingeniera técnica agrícola especialista en jardinería y arboricultura. La sesión comenzó con una exposición teórica apoyada en la proyección de imágenes en las que se abordaron cuestiones relacionadas con la historia de los pazos gallegos y, posteriormente, se realizó un itinerario guiado por la finca de Mariñán.